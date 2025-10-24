כיכר השבת
מכה נוספת לחיזבאללה: חוסל עבאס חסן כרכי, בכיר במערך השיקום בארגון

עבאס חסן כרכי, קרוב משפחתו של מפקד חזית הדרום עלי כרכי שחוסל עם נסראללה, היה מעורב בשיקום מערכי הארגון בדרום המדינה (ביטחון)

המחבל הבכיר מובא לקבורה (צילום: מהרשתות הערביות)

לפי דיווחים לבנונים, המחוסל בתקיפה הישראלית ברמת נבטייה בשעות האחרונות, הוא עבאס חסן כרכי – קרוב משפחתו של מפקד חזית הדרום ב, עלי כרכי, שחוסל יחד עם חסן נסראללה בתקיפה הקודמת.

לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית ובחשבונות המזוהים עם חיזבאללה, כרכי כונה "המפקד עבאס חסן כרכי" ונחשב לדמות בעלת מעמד משמעותי במערך הארגון בדרום .

ההערכות הן כי כרכי עסק בתקופה האחרונה בשיקום תשתיות חיזבאללה בדרום המדינה, שנפגעו קשות בסבב התקיפות האחרון. בישראל לא התייחסו רשמית לתקיפה, אך גורמים ביטחוניים זרים מעריכים כי מדובר בהמשך למאמץ ממוקד נגד גורמי הפיקוד הבכירים בארגון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

