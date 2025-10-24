לפי דיווחים לבנונים, המחוסל בתקיפה הישראלית ברמת נבטייה בשעות האחרונות, הוא עבאס חסן כרכי – קרוב משפחתו של מפקד חזית הדרום בחיזבאללה, עלי כרכי, שחוסל יחד עם חסן נסראללה בתקיפה הקודמת.

לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית ובחשבונות המזוהים עם חיזבאללה, כרכי כונה "המפקד עבאס חסן כרכי" ונחשב לדמות בעלת מעמד משמעותי במערך הארגון בדרום לבנון.

ההערכות הן כי כרכי עסק בתקופה האחרונה בשיקום תשתיות חיזבאללה בדרום המדינה, שנפגעו קשות בסבב התקיפות האחרון. בישראל לא התייחסו רשמית לתקיפה, אך גורמים ביטחוניים זרים מעריכים כי מדובר בהמשך למאמץ ממוקד נגד גורמי הפיקוד הבכירים בארגון.