כיכר השבת
ניסיונות כיבוש הגליל נבלמו

צה"ל מסכם פעילות בדרום לבנון: מחסני חיזבאללה ומאות מטרות הושמדו

יחידת רדואן של חיזבאללה ספגה היום גל תקיפות צה"ל במספר מוקדים בצפון, כחלק ממערכה מתמשכת לפגיעה ביכולות הארגון ולמניעת שיקום תשתיות טרור (צבא)

פיקוד הצפון ביצע היום (חמישי) שני גלי תקיפות רחבי היקף כנגד מחסני אמצעי לחימה של יחידת רדואן של , במרחבים מיס אל ג'בל, תבנית, בורג קלוויה, דבין וטיר זבנה. הפעולה התבצעה לאחר פינוי אוכלוסייה בשני גלים, שנמשך כשלוש שעות במצטבר בכל המוקדים.

לפי דובר , יחידת רדואן של חיזבאללה, שתכננה בעבר את "תוכנית כיבוש הגליל", מנסה בשנים האחרונות לשקם את יכולותיה – מה שמנוגד להסכמים קיימים. "אנחנו פועלים בעוצמה נגד כל ניסיון שכזה – לא רק בדרום לבנון, אלא בכל מקום בו נדרש", נמסר מהצבא.

מדובר בתקיפה נוספת במסגרת מערכה כוללת שפגעה במאות מטרות מתחילת הפסקת האש: מעל 300 מחבלים חוסלו, יותר מ-300 מטרות טרור הותקפו, ובשבוע האחרון בלבד חוסלו ארבעה מחבלים שפעלו בפיתוח וייצור אמצעי לחימה. בנוסף, חוסלה מפקדה של חיזבאללה במרחבים שונים בלבנון.

התקיפות היום מהוות חלק ממדיניות צה"ל לפגיעה מערכתית ביכולות הארגון, ולמניעת חיזוק תשתיות טרור בצפון הארץ.

תקיפה בדרום לבנון היום (צילום: מהרשתות החברתיות)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר