פיקוד הצפון ביצע היום (חמישי) שני גלי תקיפות רחבי היקף כנגד מחסני אמצעי לחימה של יחידת רדואן של חיזבאללה, במרחבים מיס אל ג'בל, תבנית, בורג קלוויה, דבין וטיר זבנה. הפעולה התבצעה לאחר פינוי אוכלוסייה בשני גלים, שנמשך כשלוש שעות במצטבר בכל המוקדים.

לפי דובר צה"ל, יחידת רדואן של חיזבאללה, שתכננה בעבר את "תוכנית כיבוש הגליל", מנסה בשנים האחרונות לשקם את יכולותיה – מה שמנוגד להסכמים קיימים. "אנחנו פועלים בעוצמה נגד כל ניסיון שכזה – לא רק בדרום לבנון, אלא בכל מקום בו נדרש", נמסר מהצבא.

מדובר בתקיפה נוספת במסגרת מערכה כוללת שפגעה במאות מטרות טרור מתחילת הפסקת האש: מעל 300 מחבלים חוסלו, יותר מ-300 מטרות טרור הותקפו, ובשבוע האחרון בלבד חוסלו ארבעה מחבלים שפעלו בפיתוח וייצור אמצעי לחימה. בנוסף, חוסלה מפקדה של חיזבאללה במרחבים שונים בלבנון.

התקיפות היום מהוות חלק ממדיניות צה"ל לפגיעה מערכתית ביכולות הארגון, ולמניעת חיזוק תשתיות טרור בצפון הארץ.