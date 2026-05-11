אירוע חריג התרחש היום (שני) במהלך פעילות מבצעית של חיל האוויר בדרום לבנון, כאשר מסוק שהגיע לפנות פצועים מהשטח נאלץ לשהות זמן ממושך על הקרקע בעקבות תקלה טכנית שמנעה ממנו להמריא.

התקרית התרחשה בלב אזור הלחימה - מה שהוביל להקפצת כוחות נוספים ולפעילות מהירה של צוותי האחזקה כדי למנוע סיכון לכלי הטיס ולצוותים.

האירוע החל, לפי הודעת דובר צה"ל, שהתייחס לתקרית, כאשר המסוק נחת במרחב החילוץ המוגדר בדרום לבנון לצורך פינוי נפגעים מהקרבות.

לאחר שהפצועים הועלו למסוק, זיהה הצוות תקלה טכנית שלא אפשרה את ההמראה מחדש. בעקבות כך, הוזנק באופן מיידי מסוק נוסף של חיל האוויר לאותה נקודה, וזה השלים את משימת פינוי הפצועים והעברתם לבתי החולים בארץ.

במקביל לפינוי, הוקפצו למקום צוותים טכניים של חיל האוויר תחת אבטחה, על מנת לבחון את התקלה במסוק המקורקע. לאחר עבודה מאומצת בשטח תחת תנאי אי-ודאות מבצעית, הצליחו הטכנאים לתקן את הכשל הטכני.

בתום התיקון, המסוק המריא מהמרחב בבטחה ושב לבסיסו בישראל. בצה"ל מבקשים להדגיש כי המסוק לא נפגע מאש אויב וכי האירוע כולו נבע מתקלה טכנית פנימית שטופלה במלואה בשטח.