( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל ושב"כ עצרו במהלך השבוע האחרון יותר מ־75 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון – כך נמסר מדובר צה"ל. הפעילות, שנמשכת על רקע היערכות לתקופת החגים, מתמקדת במבצעי סיכול טרור ובהגנה על היישובים, הצירים ומרחב התפר.

בין היתר, נעצרו עשרה מחבלים שעסקו בפעילות טרור בקבאטיה שבחטיבת מנשה, 13 מחבלים שעסקו בפעילויות טרור נגד אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון במרחב בית לחם שבחטיבת עציון ותשעה מחבלים פעילי חמאס, סוחרי אמצעי לחימה במרחב טולכרם וסלפית שבחטיבת אפרים. בפעילות בחטיבת מנשה, הוחרם נשק מסוג ׳קרלו׳ ובפעילות בטולכרם שבחטיבת אפרים אותר והוחרמו אמצעי לחימה ותחמושת. המבוקשים שנעצרו והנשקים שהוחרמו הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז ש"י ושב"כ.