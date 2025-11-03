הציבור ניצח: בוטלה הקמת מתחם אימונים של צה"ל ברמת הגולן

צה"ל הודיע הבוקר (שני) על ביטול סופי של התוכנית להקמת מתחם לוחמה בשטח בנוי במעיין עין פית, שבצפון רמת הגולן – אחד מאתרי הטבע הייחודיים באזור.

ההודעה נמסרה בדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לאחר מאבק ציבורי ממושך שנמשך חודשים ארוכים.

על פי הודעת הצבא, ההחלטה התקבלה בעקבות הפקת לקחים ממבצעי הלחימה בעזה, אשר הבהירו לצה"ל כי קיימת עדיפות למתקני אימון מסוג אחר ובמיקום שונה.

סא"ל אלכס שקליאר, ראש ענף תכנון ופיתוח בצה"ל, הסביר בדיון כי “צה"ל מדייק את הצרכים המבצעיים שלו. כחלק מהסקת המסקנות – הוחלט לבטל את התוכנית להקמת המתחם בעין פית ולהעביר את התקציב והאימונים למיקום חלופי. גם כשהיו לנו היתרי בנייה ותכנון מוכן, בחרנו לשמור על הטבע".

יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), שיזם את הדיון והיה בין מובילי המאבק, בירך על ההחלטה ואמר:

"אני אומר זאת גם כאיש ציבור וגם כתושב הגולן – ההגנה על מדינת ישראל ושמירה על הסביבה אינן סותרות זו את זו. זהו ניצחון של אזרחים שאכפת להם מהטבע שלנו".

קרויזר הוסיף כי לאורך התהליך צה"ל גילה קשב ופתיחות יוצאי דופן:

"למרות שיכול היה להפעיל וטו, הצבא בחר להקשיב לציבור ולשנות מסלול. זהו צעד של אחריות לאומית."

החלטת הביטול התקבלה יום לאחר שהרמטכ"ל אלוף איל זמיר אישר באופן אישי את ביטול התוכנית. בבדיקות שנערכו לאחרונה התברר כי הליכי האישור שנעשו במסגרת הולמ"ב – הוועדה למתקנים ביטחוניים – התבצעו באופן חסר שקיפות, ובחלקם ללא התייעצות עם גורמי מקצוע בתחום איכות הסביבה.