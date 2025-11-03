כיכר השבת
לאחר מאבק ממושך

הציבור ניצח: בוטלה הקמת מתחם אימונים של צה"ל ברמת הגולן

לאחר מאבק ציבורי ארוך ומחאה נרחבת של תושבים וארגוני סביבה, צה"ל הודיע רשמית על ביטול התוכנית להקמת מתחם אימונים במעיין עין פית שברמת הגולן | ההחלטה התקבלה בעקבות הפקת לקחים מהלחימה בעזה ושיקולים סביבתיים (צבא)

חה"כ קרויזר ונציג צה"ל בוועדה (צילום: באדיבות)

הודיע הבוקר (שני) על ביטול סופי של התוכנית להקמת מתחם לוחמה בשטח בנוי במעיין עין פית, שבצפון רמת הגולן – אחד מאתרי הטבע הייחודיים באזור.

ההודעה נמסרה בדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לאחר מאבק ציבורי ממושך שנמשך חודשים ארוכים.

על פי הודעת הצבא, ההחלטה התקבלה בעקבות הפקת לקחים ממבצעי הלחימה בעזה, אשר הבהירו לצה"ל כי קיימת עדיפות למתקני אימון מסוג אחר ובמיקום שונה.

סא"ל אלכס שקליאר, ראש ענף תכנון ופיתוח בצה"ל, הסביר בדיון כי “צה"ל מדייק את הצרכים המבצעיים שלו. כחלק מהסקת המסקנות – הוחלט לבטל את התוכנית להקמת המתחם בעין פית ולהעביר את התקציב והאימונים למיקום חלופי. גם כשהיו לנו היתרי בנייה ותכנון מוכן, בחרנו לשמור על הטבע".

יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), שיזם את הדיון והיה בין מובילי המאבק, בירך על ההחלטה ואמר:

"אני אומר זאת גם כאיש ציבור וגם כתושב הגולן – ההגנה על מדינת ישראל ושמירה על הסביבה אינן סותרות זו את זו. זהו ניצחון של אזרחים שאכפת להם מהטבע שלנו".

קרויזר הוסיף כי לאורך התהליך צה"ל גילה קשב ופתיחות יוצאי דופן:

"למרות שיכול היה להפעיל וטו, הצבא בחר להקשיב לציבור ולשנות מסלול. זהו צעד של אחריות לאומית."

החלטת הביטול התקבלה יום לאחר שהרמטכ"ל אלוף איל זמיר אישר באופן אישי את ביטול התוכנית. בבדיקות שנערכו לאחרונה התברר כי הליכי האישור שנעשו במסגרת הולמ"ב – הוועדה למתקנים ביטחוניים – התבצעו באופן חסר שקיפות, ובחלקם ללא התייעצות עם גורמי מקצוע בתחום איכות הסביבה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר