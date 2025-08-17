הרמטכ״ל ברצועה: ״בקרוב נצא לפעולה בעיר עזה להכרעת חמאס"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגיע היום (א׳) לרצועת עזה לסיור שטח נרחב יחד עם בכירי צה״ל. אל הסיור הצטרפו מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד אוגדה 36, תת-אלוף מורן עומר, וכן מפקדי חטיבות וגדודים הפועלים באזור.

במהלך הביקור נפגש הרמטכ״ל עם המפקדים בשטח, שמע מהם על ההיערכות והאתגרים המבצעיים, והעביר מסרים ברורים בנוגע לשלב הבא בלחימה.

״אנחנו מאשרים היום את התכנית להמשך המערכה,״ אמר זמיר. ״כמו בפעולות האחרונות באיראן, בתימן, בלבנון, ביהודה ושומרון ובעזה – נמשיך לשנות את המציאות הביטחונית. נשמר את המומנטום של מבצע ׳מרכבות גדעון׳ תוך מיקוד בעיר עזה, נמשיך לתקוף עד להכרעת החמאס, כשהחטופים לנגד עינינו.״

הרמטכ״ל הדגיש כי שלב הלחימה הבא יתבצע באופן ״מתוחכם, שקול ואחראי״, תוך שימוש בכל הכלים שברשות צה״ל – ביבשה, באוויר ובים. לדבריו, המטרה היא להעמיק את הפגיעה בחמאס עד למיצוי מלא של יכולותיו.

לדבריו, חמאס כבר ספג פגיעות קשות מאז תחילת המבצע, ואינו מחזיק כיום באותן יכולות שהיו ברשותו בעבר. עם זאת, הדגיש זמיר, המערכה רחוקה מלהסתיים: ״המערכה הנוכחית אינה נקודתית – היא נדבך נוסף בתכנית ארוכת טווח ומתוכננת, שנועדה לפגוע בכל מרכיבי הציר ובראשם איראן.״

בהתייחסו ללוחמים בשטח אמר: ״אתם נלחמים כבר כמעט שנתיים ברציפות והישגיכם חסרי תקדים. הצלחתם להחזיר תחושת ביטחון לתושבי העוטף ולכל אזרחי ישראל. אני גאה בכם״.

הסיור התקיים על רקע ההיערכות של צה״ל להעמקת הפעולה הקרקעית ברצועה, כאשר היעד המרכזי בשלב הקרוב הוא השגת שליטה מבצעית מלאה בעיר עזה והמשך כיתור כוחות חמאס.