חיסול ממוקד בצמרת הייצור: צה"ל השמיד בכיר במטה החמאס

פעילות צה"ל באיו"ש השבוע - צילום: דובר צה"ל פעילות צה"ל באיו"ש השבוע | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:25

צה"ל ממשיך להדק את החבל סביב צווארם של בכירי הטרור ברצועת עזה. בתקיפה עוצמתית שבוצעה מוקדם יותר השבוע בצפון הרצועה, חוסל המחבל ח'ליל ג'מאל ח'ליל מנאע, דמות מפתח במטה הייצור של הזרוע הצבאית של חמאס.

מנאע לא היה עוד פעיל שטח; הוא היה ה"בורג" המרכזי בתעשייה הרצחנית של הארגון. לאורך חודשי המלחמה, ניצח המחבל על סדנאות ייצור המשגרים והוביל את השלבים הקריטיים בבניית האמל"ח שכוון לעבר העורף הישראלי. חשיבותו לארגון הייתה כה רבה, עד שגם במהלך הפסקת האש, הוא פעל בנחישות לשיקום מטה הייצור שספג מכות מצה"ל. כעת, הפעילות הזו הגיעה לסופה המוחלט.

בכירי החמאס שחוסלו השבוע ( צילום: דובר צה"ל )

מצוד גם בנוציראת: חיסול מפקד המחלקה

הזרוע הארוכה של צה"ל הגיעה גם למחבל אסאמה וליד דיב מחארב, מפקד מחלקה בגדוד נוציראת. מחארב, שהיווה איום ממשי ומיידי על הכוחות הפועלים בשטח, נתפס כשברשותו מטעני חבלה שנועדו להוציא לפועל פיגועים נגד לוחמינו. בתקיפה מהאוויר אתמול, הוסר האיום הזה מהזירה.

מצה"ל נמסר כי המחבלים שחוסלו היוו איום ישיר ומיידי, והפעילות האווירית נועדה לנקות את המרחב ולשמור על חיי הלוחמים. כוחות פיקוד הדרום נותרו דרוכים, פרוסים במרחב בהתאם להנחיות, וממשיכים לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי במרחב הרצועה.