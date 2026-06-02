כיכר השבת
לא ציפו לזה

בין הבניינים: מפקד צוות הנוח'בה והמחבל "הצלף" - הופתעו מהאוויר | צפו

: צה"ל השלים מבצע ממוקד לחיסול חוליית מחבלים מרכזית שפעלה ברצועת עזה. בין המחבלים שחוסלו, מפקד ב'נוח'בה' ומפקדי צליפה ופיגועים בארגוני הטרור חמאס וגא"פ, שקידמו מתווים מיידיים נגד כוחותינו.

| צילום: צילום: דובר צה"ל

במהלך הימים האחרונים, פעלו כוחות אוגדה 252 בפיקוד הדרום לסיכול איומים מיידיים על כוחות צה"ל הפועלים ברצועת . במסגרת המבצע הממוקד, חוסלו חמישה מחבלים מארגוני הטרור חמאס וגא"פ, שתכננו וקידמו מתווי טרור שונים נגד הלוחמים בשטח. המבצע מהווה חלק מהמשך הפעילות הנחושה של צה"ל להסרת איומים בשטח, בהתאם להערכות המצב בשטח. 'כיכר השבת' מפרסם תיעוד מרגעי החיסול.

בין המחבלים שחוסלו ניתן למנות את סאלם פאיז חאמד קריקע, מחבל בגדוד שג'אעייה של ארגון הטרור חמאס, אשר עסק באופן פעיל בהכנת חומרי נפץ ובקידום מתווי צליפה מכוונים נגד כוחות צה"ל.

יחד איתו חוסל סעיד פאיז סעיד שמאלי, מפקד צוות ביחידת ה'נוח'בה' של ארגון הטרור חמאס. כמו כן, חוסל אחמד עלי עבד אלרחים חלס, מפקד מחלקת צליפה בארגון הטרור גא"פ, אשר פעל לקידום מתווי צליפה נגד כוחותינו.

בנוסף לשלושה, חוסלו שני מפקדים נוספים בארגון הטרור חמאס, אשר נטלו חלק מרכזי בהטמנת מטענים במרחב במטרה לפגוע בלוחמי צה"ל.

בצה"ל מציינים כי הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכמים השונים וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי המופנה כלפי כוחותינו או כלפי העורף הישראלי.

בתיעוד המבצע שהופץ על ידי דובר צה"ל, ניתן לראות צילום ממבט על (מזל"ט/רחפן) המראה את רגע התקיפה המדויקת. בסרטון נראית דמות בודדת בשטח פתוח בין מבנים הרוסים, ולאחר רגעים ספורים מזוהה פיצוץ עוצמתי שפוגע במדויק בנקודה בה שהה המחבל, פעולה שמעידה על סגירת מעגל מוצלחת ומהירה.

עזה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר