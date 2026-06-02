במהלך הימים האחרונים, פעלו כוחות אוגדה 252 בפיקוד הדרום לסיכול איומים מיידיים על כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה. במסגרת המבצע הממוקד, חוסלו חמישה מחבלים מארגוני הטרור חמאס וגא"פ, שתכננו וקידמו מתווי טרור שונים נגד הלוחמים בשטח. המבצע מהווה חלק מהמשך הפעילות הנחושה של צה"ל להסרת איומים בשטח, בהתאם להערכות המצב בשטח. 'כיכר השבת' מפרסם תיעוד מרגעי החיסול.

בין המחבלים שחוסלו ניתן למנות את סאלם פאיז חאמד קריקע, מחבל בגדוד שג'אעייה של ארגון הטרור חמאס, אשר עסק באופן פעיל בהכנת חומרי נפץ ובקידום מתווי צליפה מכוונים נגד כוחות צה"ל.

יחד איתו חוסל סעיד פאיז סעיד שמאלי, מפקד צוות ביחידת ה'נוח'בה' של ארגון הטרור חמאס. כמו כן, חוסל אחמד עלי עבד אלרחים חלס, מפקד מחלקת צליפה בארגון הטרור גא"פ, אשר פעל לקידום מתווי צליפה נגד כוחותינו.

בנוסף לשלושה, חוסלו שני מפקדים נוספים בארגון הטרור חמאס, אשר נטלו חלק מרכזי בהטמנת מטענים במרחב במטרה לפגוע בלוחמי צה"ל.

בצה"ל מציינים כי הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכמים השונים וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי המופנה כלפי כוחותינו או כלפי העורף הישראלי.

בתיעוד המבצע שהופץ על ידי דובר צה"ל, ניתן לראות צילום ממבט על (מזל"ט/רחפן) המראה את רגע התקיפה המדויקת. בסרטון נראית דמות בודדת בשטח פתוח בין מבנים הרוסים, ולאחר רגעים ספורים מזוהה פיצוץ עוצמתי שפוגע במדויק בנקודה בה שהה המחבל, פעולה שמעידה על סגירת מעגל מוצלחת ומהירה.