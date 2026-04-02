"אלפא משלוש": צה"ל חושף תיעוד מהשמדת משגרי טילים במרכז איראן

תקיפת משגרים באיראן ( צילום: דו"צ )

דובר צה"ל פרסם הערב (חמישי) תיעוד מרשים מהשמדת משגרי טילים בליסטיים במרכז איראן, שבוצעה על ידי מטוסי קרב מסוג "אדיר" (F-35i) במהלך חג ראשון של פסח. התיעוד מציג את רגע הזיהוי והתקיפה של משגר טילים באתר אחסון, כאשר הפגיעה המדויקת סיכלה מתווי ירי טילים בליסטיים שהיו מיועדים לשיגור לעבר מדינת ישראל.

על פי הנתונים שפרסם דובר צה"ל, במהלך היממה האחרונה השלים חיל האוויר כ-20 מטסי תקיפות במרכז ומערב איראן. במסגרת המטסים הללו, תקפו מטוסי הקרב יותר מ-50 אתרי שיגור ואחסון טילים בליסטיים, תוך שימוש ביותר מ-140 חימושים מדויקים. המערכה האווירית מהווה המשך ישיר למבצע "שאגת הארי" שצה"ל מוביל נגד מערכי הטילים של משטר האייתוללות.

אילוסטרציה בנושא תקיפות חיל האוויר במרכז איראן ( צילום: דובר צה"ל )

בתיעוד שנחשף כעת, ניתן לראות כיצד מטוס קרב מסוג "אדיר" זיהה משגר טילים בליסטיים באתר אחסון במרכז איראן. מיד לאחר הזיהוי, המשגר הותקף בדיוק רב, ובכך נמנעה אפשרות לשיגור טילים לעבר שטח ישראל. התיעוד משקף את היכולת המבצעית המתקדמת של חיל האוויר לאתר ולהשמיד מטרות אסטרטגיות עמוק בשטח האויב. כידוע, משטר האייתוללות מנסה להסתיר את משגרי הטילים שלו בין הרים ובאזורים מוסתרים, כדי למנוע את זיהויים והשמדתם. עם זאת, כפי שמעידים התיעודים שפרסמו גם כוחות צבא ארה"ב בימים האחרונים, המודיעין הישראלי והאמריקני מצליח לאתר את המשגרים הללו ולהשמידם בסגירת מעגל מהירה. פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) פרסם אף הוא תיעודים מתקיפת משגרים שהוסתרו בין הרים, תוך שימוש בחימושים מתקדמים וכטב"מים מתאבדים.

מאות תקיפות נגד מערך הטילים האיראני

דובר צה"ל הדגיש כי חיל האוויר השלים עד כה מאות תקיפות נגד מערך הטילים הבליסטיים ומערכות ההגנה של המשטר האיראני. המטרה המרכזית של המערכה היא לפגוע במערכי הטילים של משטר האייתוללות ולצמצם ככל שניתן את יכולת הירי לעבר מדינת ישראל. על פי נתונים שפורסמו בעבר, צה"ל הצליח להשמיד עד כה שליש ממשגרי הטילים של המשטר האיראני.

המערכה האווירית כוללת תקיפות של אתרי אחסון טילים, משגרי טילי קרקע-קרקע שהיו מוכנים לשיגור, ומפקדות בהן נערכו חוליות שיגור לביצוע ירי לעבר ישראל. בחלק מהמקרים, זוהו חוליות שיגור במהלך ניסיונות לשיגור טילים בזמן אמת, וחיל האוויר הצליח לחסל אותן בסגירת מעגל מהירה, תוך השמדת הטילים עצמם.

תיעוד מתקיפת משגרי טילי קרקע-קרקע במרכז איראן שהיו מוכנים לשיגור לעבר מדינת ישראל ( צילום: דובר צה"ל )

התמודדות עם האתגר הטופוגרפי

אחד האתגרים המשמעותיים במערכה נגד איראן הוא הטופוגרפיה של המדינה. משטר האייתוללות מנצל את ההרים הגבוהים ומסתיר ביניהם משגרים טעונים ומוכנים לשימוש. על פי גורמים ישראליים, זהו אתגר מבצעי משמעותי שדורש יכולות מודיעין מתקדמות וכלי תקיפה מדויקים.

התיעודים שפורסמו מראים כיצד כוחות ישראל וארה"ב מתמודדים עם אתגר זה. בתיעוד שפרסם פיקוד המרכז האמריקני, ניתן לראות משגר מוכן על גבי משאית שהוסתרה בין הרים, ואת רגע הפגיעה המדויקת שהשמידה אותו. צבא ארה"ב מדגיש כי "המשטר האיראני יכול לנסות להסתיר את משגרי הטילים שלו, אבל כוחות ארה"ב לא יפסיקו לחפש. כשאנחנו מוצאים אותם, אנחנו מחסלים אותם".

יצוין כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר במהלך החג כי המלחמה צפויה להסתיים בשבועיים הקרובים או מקסימום שלושה, והדגיש כי "זה הרבה מעבר למה שתוכנן בתחילה". ההצהרה מגיעה על רקע דיווחים על קרע פנימי במשטר האיראני, כאשר נשיא איראן מסעוד פזשכיאן מזהיר כי ללא הגעה להסכם הפסקת אש בטווח המיידי, כלכלת המדינה ניצבת בפני סכנת קריסה מוחלטת.