כוחות צה"ל מעמיקים את הפגיעה בארגוני הטרור ברצועת עזה

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ״ן ושב״כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

בפעילות משותפת של צה״ל ושב״כ, חוסל מוקדם יותר השבוע (ב׳) המחבל נור אלדין דבאבש, שפעל במחלקת הכספים של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

במהלך המלחמה המחבל עסק באיסוף ובהעברת עשרות מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

כספים אלו שימשו להתעצמות הזרוע הצבאית ולמימון פעילות צבאית של ארגון הטרור. הכספים אפשרו את המשך הלחימה ושרידות חמאס ברצועת עזה.

בצפון רצועת עזה, כוחות אוגדה 99 פועלים לאיתור והשמדת תשתיות טרור בעל ובתת קרקע.

ביממה האחרונה הכוחות השמידו עמדות לשיגור טילי נ"ט, מחסן אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות.

כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח"ל חיסלו מספר מחבלים ששהו בסמוך למרחב בו הכוחות פועלים.

כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי וחטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162, פועלים במרחב כפר ג׳באליא ובפאתי העיר עזה נגד ארגון הטרור חמאס. במהלך היממה האחרונה, הכוחות השמידו תשתיות טרור, חיסלו מחבלים ופעלו לטיהור זירות מטענים במרחב.