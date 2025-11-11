הצווים המנהלים יחזרו? מפקדי חטיבות המכהנים בתפקידים ביו"ש, קראו לרמטכ"ל אייל זמיר, להביא לביטול החלטת שר הביטחון כץ, ולהחזיר את הצוווים המנהלים - כך פורסם הבוקר (שלישי) בווינט.

המפקדים הבכירים שהשתתפו בדיון שכינס הרמטכ"ל בעניין, הביאו דאגה גדולה וטענו כי חייבים להחזיר את הצווים המנהלים, ברקע גל אלימות המגיע מקרב קבוצות של יהודים קיצונים, כלפי פלסטינים.

רק לפני פחות משנה, שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט לבטל את צווי המעצר המנהלי נגד מתיישבים מיהודה ושומרון המצויים כעת במעצר מנהלי ולשחרר אותם באופן מיידי לביתם ולא לשקול גם את הארכת תקופת המעצר: "עדיף שישמחו משפחות מתיישבים יהודים מאשר משפחות מחבלים משוחררים"

מועצת יש"ע מסרה אז כי היא "מברכת את שר הביטחון ישראל כ"ץ על החלטתו החשובה והצודקת לשחרר את התושבים מיהודה ושומרון המצויים במעצר מנהלי. לא היה צורך בשחרור מחבלים שפלים כדי לשחרר את העצורים היהודים, אך טוב עשה שר הביטחון כ"ץ שתיקן את העוול. בצעד זה הביע שר הביטחון מחויבות לערכים של צדק ושוויון, וחיזק את תחושת הביטחון והאמון של ציבור המתיישבים, העומדים בקו הראשון מול האתגרים הביטחוניים".

ההחלטה הראשונה של שר הביטחון הנכנס ישראל כ"ץ הייתה החלטה דרמטית המשנה שנים רבות של מדיניות, כאשר הודיע על הפסקת השימוש בצווי מעצר מינהליים כנגד יהודים מתיישבים.