4 אוגדות בפעולה: כך מושמד מערך הטרור בעזה | תיעוד בוער מהשטח

חצה"ל חיסל ביממה האחרונה עשרות מחבלים ותקף יותר מ־160 מטרות טרור ברחבי עזה. כוחות אוגדות כפיר, 98, 162 ו־99 פעלו במקביל בעיר עזה ובצפון הרצועה, חיסלו מחבלים במפגשים ישירים ובתקיפות מהאוויר, והשמידו מבנים ותשתיות ששימשו את חמאס (צבא)

כוחות בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, המשיכו ביממה האחרונה בלחימה אינטנסיבית נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה.

במהלך פעילות מבצעית בעיר עזה, כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר, הפועלים תחת אוגדה 36, זיהו שני מחבלים חמושים שהתקרבו לעבר מגנן של הכוח. מכלול האש של החטיבה, בהכוונת הכוחות בשטח, פתח בירי מדויק והביא לחיסולם של השניים.

במקביל, אוגדה 98 הפועלת במרחב העיר תקפה מהאוויר ראש חולייה של חמאס ושלושה מחבלים נוספים. באותו זמן, לוחמי אוגדה 162 חיסלו מספר מחבלים במפגש ישיר בשטח, בסיוע אש מהאוויר.

פםעילות הלוחמים ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
פםעילות הלוחמים ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
פםעילות הלוחמים ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
פםעילות הלוחמים ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
פםעילות הלוחמים ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
פםעילות הלוחמים ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

בצפון הרצועה, כוחות אוגדה 99 המשיכו בפעילות התקפית והשמידו מספר מבנים שולטים ותשתיות טרור ששימשו את חמאס, בהם עמדות תצפית ואתרים מודיעיניים.

על פי נתוני צה"ל, חיל האוויר תקף ביממה האחרונה למעלה מ־160 יעדי טרור ברחבי הרצועה. בין המטרות שהותקפו נמנו חוליות מחבלים, מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית ותשתיות מבצעיות של חמאס וארגוני טרור נוספים.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ימשיכו לפעול "בעוצמה, בנחישות ובשילוב זרועות" עד להסרת כל איום על תושבי מדינת ישראל.

