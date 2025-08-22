אחרי התקרית החריגה: צה"ל תקף את המשגר ממנו שיגרו את הפצמ"רים

כוחות צה”ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ”ן ושב”כ, ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת מרכז האש של פיקוד הדרום, תקף את עמדת השיגור ממנה בוצע ירי פצצות מרגמה במהלך ניסיון תקיפה של מחבלי חמאס נגד כוחות צה”ל בח’אן יונס ביום רביעי האחרון.

כמו כן, הותקף אתר שיגור במרחב דיר אל-בלאח ובו רקטות מוכנות לשיגור אשר כוונו לשטח מדינת ישראל.