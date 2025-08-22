כיכר השבת
צפו בתיעוד

אחרי התקרית החריגה: צה"ל תקף את המשגר ממנו שיגרו את הפצמ"רים

הושמדו משגרי רקטות מוכנים לשיגור, מחסני אמצעי לחימה וחוסלו מחבלים: כוחות צה”ל ממשיכים להעמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של ארגוני הטרור ברצועת עזה (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה”ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ”ן ושב”כ, ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת מרכז האש של פיקוד הדרום, תקף את עמדת השיגור ממנה בוצע ירי פצצות מרגמה במהלך ניסיון תקיפה של מחבלי חמאס נגד כוחות צה”ל בח’אן יונס ביום רביעי האחרון.

כמו כן, הותקף אתר שיגור במרחב דיר אל-בלאח ובו רקטות מוכנות לשיגור אשר כוונו לשטח מדינת ישראל.

(צילום: דובר צה"ל)

בצפון רצועת עזה, כוחות אוגדה 99 פועלים בפאתי העיר עזה לאיתור והשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע. ביממה האחרונה חיסלו הכוחות מחבלים, תקפו מבנה ששימש לפעילות צבאית והשמידו מחסן אמצעי לחימה במרחב זייתון.

במקביל, כוחות אוגדה 162 פועלים בג׳באליה ובפאתי העיר עזה לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור. חטיבת האש 215 תקפה והשמידה מבנים צבאיים וחיסלה מחבלים.

בדרום הרצועה, כוחות אוגדה 36 במרחב ח׳אן יונס פעלו ביממה האחרונה ותקפו מבנים בהם שהו מחבלים מארגון הטרור חמאס.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר