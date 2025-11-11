טיל שיוט אוקראיני, FP-5 פלמינגו פגע אמש (שני) בנמל טואפסה השוכן על הים השחור במחוז קרסנודר שברוסיה. הפגיעה התרחשה במוקד מרכזי לייצוא נפט רוסי. הטיל שנשא על ראשו ראש קרב במשקל טון אחד, הוא שלב חדש בפוטנציאל ההולך וגדל של כלי הנשק המקומיים של קייב.

טיל ה"פלמינגו" הוא פיתוח של חברת ההגנה האוקראינית Fire Point. טיל זה נמצא כעת בייצור המוני, לאחר שעבר בהצלחה ניסויים מבצעיים לפני מספר חודשים. הוא כבר ראה שימוש קרבי ונטען כי הוא פגע במטרות בתוך רוסיה.

היכולת המשמעותית ביותר של ה"פלמינגו" היא טווח הטיסה שלו, המגיע ל-3,000 ק"מ. טווח זה מאפשר לו לפגוע ביעדים השוכנים עמוק בשטח הרוסי, יעדים שקודם לכן היו מחוץ להישג ידה של אוקראינה.

הטיל נושא ראש נפץ במשקל 1,150 ק"ג, אם כי מפרטים אחרים מצביעים על משקל מרבי של עד 1,000 ק"ג. מהירותו מגיעה עד 900 קמ"ש. בנוסף לכך, ה"פלמינגו" תוכנן להיות עמיד במיוחד בפני מערכות לוחמה אלקטרונית (EW), ככל הנראה באמצעות שימוש במודול GPS מאובטח המשולב עם אנטנות CRPA. הניווט שלו מבוסס על מערכת אינרציאלית ו-GPS.

הפגיעה בנמל טואפסה, מרכז ייצוא הנפט, באמצעות הטיל המיוצר מקומית, מסמנת רגע משמעותי, המדגיש את כניסתו של נשק אסטרטגי חדש לידי הכוחות האוקראיניים.