מסע ההלוויה החל במחנה שורה וסופו בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, העיר בה גדל. הדר, שהיה קצין בסיירת גבעתי, נהרג בקרב ברפיח באוגוסט 2014, במהלך הפסקת אש במבצע "צוק איתן".

רמטכ"ל אייל זמיר בהלוויה של סגן הדר גולדין הי"ד.

10:11 - קדיש הגדול ואמירת תהילים ע"י הרב הראשי לצה"ל אייל קרים שליט"א.

הרב הראשי לצה"ל בהלוויה

10:14 - אמירת קדיש ע"י האב השכול שמחה גודלין

שמחה גולדין באמרית קדיש בהלווית בנו הדר

10:15 - דברי פרידה מהרמטכ"ל אייל זמיר: " רגע שאוסף לתוכו תפילות של 11 שנים, הופכת אומה שלמה למסדר 'הדר'

דברי פרידה מרמטכ"ל צה"ל אייל זמיר

10:16 - הרמטכ"ל בדברי הפרידה: הדר נפל יחד עם מפקדו ברפיח עם מפקדו בניה שראל, חתר למגע, באחריות ובאמונה בצדקת הדרך. נתן למדינה כל מה שאפשר לתת. המעגל נסגר מבצע צוק איתן הסתיים היום.

10:21 - הרמטכ"ל בדברי פרידה: לימודך המעמיק שלך 'בספר מסילת ישרים' מאיר לאלפי תלמידים בישראל. בדברי הרב קוק עיטרת את ההזמנה לחתונה שלך, לה לא זכית.

10:23 - דברי פרידה ממפקד חטיבת גבעתי אלוף-משנה נתנאל שמכה : הדר, היית הטוב שבטובים.

פקד חטיבת גבעתי אלוף-משנה נתנאל שמכה

10:23 - דברי פרידה ממפקד חטיבת גבעתי אלוף-משנה נתנאל שמכה : הפרק נסגר לא רק בשם המשפחה, אלא בשם העם כולו. משפחת גולדין התעקשתם להחזיר את התקווה, שיעור לכולנו בנחישות. בשמי ובשם כל חטיבת גבעתי אני מצדיע לך.

10:28 - האב שמחה גולדין בדברי הספד לבנו סגן הדר. יחד נוכל להביא את העולם לדרגה גבוה יותר. נמשיך את דרכו של הדר. תמיד בחיוך בכל דרך שפנה. ולכן קשה לבכות לו. בסידורו של הדר- הוא נשא את התפילה 'אדרבה' שנראה כל אחד את מעלת חברו חלילה.

10:33 - האב שמחה גולדין: הסתיימו 11 שנים של סגידה לכוח ולכסף, והיא שהפקירה את החללים והפצועים עד לטבח שמחת תורה.

10:35 - האב שמחה גולדין: אין עוד קברים ריקים בבית העלמין הצבאי בכפר סבא.

10:37 - האמא לאה גולדין בדברי הספד - תודה לכל מי שהביא את הדר שלי לקבר ישראל.

לאה גולדין

10:38 - האמא לאה גולדין - אני לא יודעת איך החזקנו כל הזמן, אני חכתי שפתאום תבוא ותגיד לי הכל בסדר.

10:42 האמא לאה גולדין- תמיד אהבתי אותך ואני יודעת שאתה אוהב אותי ואתה אוהב את כל המשפחה. תנוח בשלום על משכבך.

10:43 - דברי פרידה מהאחות איילת גולדין. כמו שאמא אמרה כל הדרך אתה לחמת איתנו. יתגדל ויתקדש ויתהדר. הארץ לבשה הדר.

10:46 - האחות איילת: אלו שטיפלו בך אתמול התנהגו בך באנושיות שאין כמוה בעולם 'הם פשוט קראו לך הדר'. גם אחרי מלחמה שלי במשך 11 שנים לא לקורא לך גופה.

10:47 - דברי פרידה מפי האח חמי גולדין. - ברוך מקיים אמונתו לשיני עפר.

האח חמי גולדין

10:48 - דברי פרידה מפי האח חמי גולדין. - מקריא מתוך ההקדמה של הספר החביב על הדר- 'מסילת ישרים'.

רַ' פִּינְחָס בֶּן יָאִיר הָיָה הוֹלֵךְ לְפִדְיוֹן שְׁבוּיִים, פָּגַע בּוֹ בְּגִנַּאי הַנָּהָר. אָמַר לוֹ: גִּנַּאי, חֲלֹק לִי מֵימֶיךָ וְאֶעֱבֹר בְּךָ. אָמַר לוֹ: אַתָּה הוֹלֵךְ לַעֲשׂוֹת רְצוֹן קוֹנְךָ, וַאֲנִי הוֹלֵךְ לַעֲשׂוֹת רְצוֹן קוֹנִי; אַתָּה סָפֵק עוֹשֶׂה, סָפֵק אִי אַתָּה עוֹשֶׂה – וַאֲנִי וַדַּאי עוֹשֶׂה. אָמַר לוֹ: אִם אִי אַתָּה חוֹלֵק – גּוֹזֵרְנִי עָלֶיךָ שֶׁלֹּא יַעַבְרוּ בְּךָ מַיִם לְעוֹלָם.

הדר, למדת אותנו לימדת שאם אין גאווה אין יראת חטא. במה לא התעסקו כאן. כסף איראן כבוד בזמן ששדות בעוטף נשרפו.

10:53 - דברי פרידה מהאח צור גולדין

צור גולדין בהלוויה

10:59 - דברי פרידה מעדנה סרוסי ארוסתו לשעבר של הדר: אני מחזיקה אותך חזק בזיכרון שלי. למדתי כ"כ הרבה מהמשפחה שלך. אוני מעריצה אותם על הדרך הזו.

עדנה סרוסי ארוסתו של הדר (לשעבר) גולדין

11:04 - דברי הספד מהזמר והלוחם עידן עמדי. היום אני מבין את גודל האירוע ואת המחדל, התרסקה לי האמונה במדינת ישראל. - מי שזלזל בגופות זלזל אח"כ בפצועים ובהרוגים נוספים.

היוצר עידן עמדי

11:15 - תפילת א-ל מלא רחמים.

11:18 - בקשת מחילה מהמתעסקים בהבאת הדר גולדין לקבר ישראל