מחליף פרה בחמור?

שת"פ מעניין: זה האישור שנתנה ישראל למיליציית אבו-שבאב ברפיח

היום שאחרי כבר כאן, וישראל עדיין שולטת ברפיח לצד מיליציית אבו שבאב | חמאס שולט ממערב לקו הצהוב ומנסה כל העת לבדוק את גבולותיהם של חיילי צה"ל, אך בינתיים, בישראל מקווים לבסס עובדות בשטח (חדשות) 

אבו שבאב בסרטון תדמית (צילום: מסך)

מיליציית אבו-שבאב תקבל בעזה תפקיד רשמי כבר בזמן הקרוב, לצד , כך דווח הערב (שלישי) הכתב סולימאן מסוודה ב'כאן חדשות'.

לפי הדיווח, המיליציה תהיה אחראית על אבטחת עבודות השיקום ברפיח, באישור ישראל, כך לפי שני מקורות ישראלים.

המיליציה, שמשתפת פעולה עם ישראל במבצעי הלחימה בעזה, תישא באחריות לבטיחות השטח שבו היא פועלת יחד עם כוחות ישראליים.

ברצועת עזה נמצאות מספר מיליציות הפועלות בשיתוף עם ישראל, ופזורות בכמה מובלעות הנמצאות בשליטה ישראלית. בישראל טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע לעתידן של מיליציות אלו לאחר נסיגת צה"ל מהרצועה.

הרקע למהלך מגיע על רקע הצורך בשיקום תשתיות הרצועה, במיוחד באזורים שנפגעו קשות במהלך הלחימה, כאשר הממשל הישראלי מבקש להבטיח שהעבודות יתבצעו תוך שמירה על האינטרס הישראלי באזורים שתחת שליטת צה"ל.

