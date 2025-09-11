כיכר השבת
חיסול מחבלים, השמדת מנהרות ובנייני טרור | תיעודים חדשים מהרצועה

אוגדה 36 השמידה עשרות קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים וחיסלה מחבלים שהשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר | תיעודים מהלחימה בחאן יונס (צבא)

תיעוד מפעילות כוחות אוגדה 36 בדרום רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות אוגדה 36 השלימו את פעילותם המבצעית בחאן יונס שבדרום רצועת ובימים אלו הלוחמים נערכים למשימותיהם הבאות.

במהלך החודשים האחרונים, כוחות האוגדה, ביניהם לוחמי צוותי הקרב החטיבתיים גולני, 188 ו-900, פעלו להעמקת השליטה המבצעית במרחב ולמיסוד ציר ׳מגן עוז׳ - ציר אסטרטגי החוצה את העיר חאן יונס ממערב למזרח.

השמדת מבנים צבאיים בדרום רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

ב הוסיפו כי חטיבת האש 282 סיפקה סיוע אש צמוד לכוחות המתמרנים באמצעות מאות תקיפות אוויריות וארטילריות שהביאו לחיסול מאות מחבלים, ביניהם מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

במסגרת הפעילות בשיתוף עם לוחמי יהל״ם, הושמדו עשרות קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים, ביניהם תוואים בעלי חדרי שהייה של .

השמדת תוואי תת-קרקעי בדרום רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

בנוסף, הושמדו מאות תשתיות צבאיות ששימשו את חמאס למטרות טרור, ביניהן מצבורי אמצעי לחימה של ארגוני הטרור הפועלים ברצועה.

"כוחות אוגדה 36 ימשיכו לפעול בכל גזרה ובכל משימה אליה ידרשו על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

לוחמי צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)

