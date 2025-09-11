כוחות אוגדה 36 השלימו את פעילותם המבצעית בחאן יונס שבדרום רצועת עזה ובימים אלו הלוחמים נערכים למשימותיהם הבאות.

במהלך החודשים האחרונים, כוחות האוגדה, ביניהם לוחמי צוותי הקרב החטיבתיים גולני, 188 ו-900, פעלו להעמקת השליטה המבצעית במרחב ולמיסוד ציר ׳מגן עוז׳ - ציר אסטרטגי החוצה את העיר חאן יונס ממערב למזרח.

בצה"ל הוסיפו כי חטיבת האש 282 סיפקה סיוע אש צמוד לכוחות המתמרנים באמצעות מאות תקיפות אוויריות וארטילריות שהביאו לחיסול מאות מחבלים, ביניהם מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

במסגרת הפעילות בשיתוף עם לוחמי יהל״ם, הושמדו עשרות קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים, ביניהם תוואים בעלי חדרי שהייה של ארגון הטרור חמאס.