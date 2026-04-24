כיכר השבת
הלחימה נמשכת

צה"ל מגיב להפרות חיזבאללה: חוליית מחבלים חוסלה ומשגרים הושמדו

המתיחות בצפון נמשכת חרף הפסקת האש. מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטות לעבר יישוב שתולה ולעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, ואף ניסו להפיל כלי טיס של חיל האוויר. בתגובה, צה"ל סגר מעגלים במהירות, חיסל שלושה מחבלים והשמיד מספר משגרים טעונים (חדשות)

המתיחות בגבול הצפון מסלימה חרף הסכם הפסקת האש, ו מעלה הילוך בתגובותיו להפרות החוזרות ונשנות מצד ארגון הטרור .

הלילה, זמן קצר לאחר שמספר רקטות שוגרו לעבר מרחב היישוב שתולה שבגליל המערבי, כוחות צה"ל הצליחו לסגור מעגל אש מהיר ותוך דקות ספורות תקפו והשמידו את המשגר ממנו בוצע הירי.

במקביל, כלי טיס של חיל האוויר תקף משגר נוסף שהיה טעון ומוכן לשיגור, אשר היווה איום מיידי על כוחות הצבא ואזרחי מדינת ישראל.

התקרית בשתולה מצטרפת לשורת אירועים ביטחוניים שהתרחשו מוקדם יותר באותו היום בדרום . באחד המקרים החמורים, שלושה מחבלי חיזבאללה שיגרו טיל קרקע אוויר בניסיון להפיל כלי טיס של חיל האוויר שפעל בשמי לבנון.

הטיל החטיא את מטרתו, ובסגירת מעגל מהירה צה"ל תקף וחיסל את שלושת המחבלים שביצעו את הירי.

באירוע נוסף שאירע בגזרה, מחבלים שיגרו רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בשטח. זמן קצר לאחר מכן, חיל האוויר תקף והשמיד תשתיות טרור במרחב ממנו פעל הרחפן.

בנוסף לאירועים אלו, חיזבאללה המשיך לאתגר את הכוחות הקרקעיים ושיגר רקטות לעבר לוחמי צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי במרחב הכפר עיינתא שבדרום לבנון. מערכות ההגנה האווירית יירטו חלק מהשיגורים, בעוד היתר נפלו בשטחים פתוחים בסמוך לכוחות, מבלי לגרום לנפגעים. בתגובה לירי זה, צה"ל זיהה שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור נוסף והשמיד גם אותם.

דובר צה"ל הבהיר כי רצף האירועים מהווה הפרה בוטה של הבנות הפסקת האש. עוד הודגש כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות במרחב קו ההגנה הקדמי כדי להשמיד תשתיות טרור ולהסיר כל איום מעל אזרחי ישראל ולוחמי צה"ל הפרוסים בגזרה.

