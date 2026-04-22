כיכר השבת
לקראת גל גינויים?

דיווח: אותרה גופתה של עיתונאית לבנונית באתר התקיפה של צה"ל

לפי דיווחים בלבנון, אותרה גופתה של כתבת עיתון המקושר לחיזבאללה שנהרגה בתקיפת צה"ל בכפר א-טירי | צה"ל: התקיפה כוונה לרכב שיצא ממתקן חיזבאללה. הנסיבות נבדקות (בארץ)

אמאל ח'ליל (צילום: מתוך רשתות ערביות)

עיתון אלאח'באר הלבנוני, המזוהה עם ארגון הטרור חזבאללה, הודיע כי אותרה הערב (רביעי) גופתה של כתבת העיתון אמאל ח'ליל, בהריסות המבנה אותו תקף בכפר א-טירי בדרום .

על פי דיווחים בלבנון, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו היום בתקיפות ישראליות בדרום המדינה. גורם צבאי לבנוני בכיר טען כי כטב״ם ישראלי הטיל רימון לעבר צוותי חילוץ שניסו לחלץ עיתונאי פצוע מהריסות במקום.

צה"ל הבהיר כי התקיפה כוונה לרכב שיצא ממתקן צבאי של חיזבאללה והתקרב לכוחות באופן שסיכן אותם, וכי לפי ההערכה מדובר באנשים שחצו קו פריסה מבצעי בדרום לבנון. בצבא הוסיפו כי התקבלו דיווחים על שני עיתונאים שנפצעו בתקיפה והנסיבות נבדקות.

במקביל, לקח אחריות על ביצוע תקיפת כטב״ם לעבר עמדת ארטילריה ישראלית בדרום לבנון, לטענתו כתגובה להפרות הפסקת האש מצד ישראל. בצה״ל מסרו כי יורט כלי טיס עוין ששוגר לעבר כוחות ישראליים באזור.

נשיא לבנון ג’וזף עאון אמר מוקדם יותר כי ארצו תבקש להאריך את הפסקת האש בתיווך אמריקני, לצד דרישה לעצירת פעולות הריסה שמבצעת ישראל בכפרים בדרום לבנון.

עיתונאיםתקיפותצה"ללבנוןחיזבאללה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר