דיווח: אותרה גופתה של עיתונאית לבנונית באתר התקיפה של צה"ל

עיתון אלאח'באר הלבנוני, המזוהה עם ארגון הטרור חזבאללה, הודיע כי אותרה הערב (רביעי) גופתה של כתבת העיתון אמאל ח'ליל, בהריסות המבנה אותו תקף צה"ל בכפר א-טירי בדרום לבנון.

על פי דיווחים בלבנון, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו היום בתקיפות ישראליות בדרום המדינה. גורם צבאי לבנוני בכיר טען כי כטב״ם ישראלי הטיל רימון לעבר צוותי חילוץ שניסו לחלץ עיתונאי פצוע מהריסות במקום.

צה"ל הבהיר כי התקיפה כוונה לרכב שיצא ממתקן צבאי של חיזבאללה והתקרב לכוחות באופן שסיכן אותם, וכי לפי ההערכה מדובר באנשים שחצו קו פריסה מבצעי בדרום לבנון. בצבא הוסיפו כי התקבלו דיווחים על שני עיתונאים שנפצעו בתקיפה והנסיבות נבדקות.

במקביל, חיזבאללה לקח אחריות על ביצוע תקיפת כטב״ם לעבר עמדת ארטילריה ישראלית בדרום לבנון, לטענתו כתגובה להפרות הפסקת האש מצד ישראל. בצה״ל מסרו כי יורט כלי טיס עוין ששוגר לעבר כוחות ישראליים באזור.

נשיא לבנון ג’וזף עאון אמר מוקדם יותר כי ארצו תבקש להאריך את הפסקת האש בתיווך אמריקני, לצד דרישה לעצירת פעולות הריסה שמבצעת ישראל בכפרים בדרום לבנון.