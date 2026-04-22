החשבון נסגר: הטרוריסטית שניסתה לחטוף מטוס ישראלי חוסלה

סגירת מעגל היסטורית: זמן קצר לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש בין ישראל ללבנון, חוסלה בדרום לבנון מחבלת ותיקה שהייתה מעורבת בניסיון חטיפת מטוס "אל על" לפני למעלה מחמישה עשורים.

לפי הדיווח של רועי קייס היום (רביעי) בכאן חדשות, מהא אבו ח'ליל, בת 80 במותה, נהרגה בתקיפת חיל האוויר במחוז צור שבגזרה המערבית בדרום המדינה.

אבו ח'ליל הייתה אחת מהפעילות המוכרות בארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין", והריגתה מהווה סגירת חשבון ארוכת שנים עם מי שביקשה לפגוע ביעדים ישראליים אסטרטגיים כבר בסוף שנות ה-60.

האירוע שבגינו התפרסמה אבו ח'ליל התרחש בשנת 1969 בנמל התעופה באתונה שביוון. היא הייתה חלק מחולייה של שלושה מחבלים מארגון החזית העממית שתכננו להשתלט על מטוס של חברת "אל על" שהיה בדרכו לישראל.

מטרת החטיפה הייתה ליצור משבר בינלאומי וללחוץ על ממשלת ישראל לשחרר מחבלים פלסטינים וערבים שהיו כלואים באותה עת בבתי הכלא בארץ. ניסיון החטיפה סוכל והתכנית נכשלה, מה שהוביל למעצרם של חברי החוליה על ידי הרשויות ביוון ולהעמדתם לדין.

למרות מעצרה והרשעתה ביוון, אבו ח'ליל לא ריצתה את מלוא תקופת מאסרה. בשנת 1970, כשנה לאחר ניסיון החטיפה הכושל, חטף ארגון הטרור מטוס יווני אחר והציב אולטימטום לשחרור המחבלים הכלואים. במסגרת עסקת חילופי שבויים שנכפתה על ממשלת יוון ובתיווך בינלאומי, שוחררה אבו ח'ליל יחד עם חבריה לארגון.

לפי הדיווח, התקיפה הישראלית שבו נהרגה כוונה למספר מבנים בעיר צור ששימשו את תשתיות הטרור באזור, ובוצעה בדקות האחרונות שלפני נצור האש.

חיסולה של אבו ח'ליל, על אף גילה המתקדם, נתפס כסגירת מעגל מול דור המייסדים של הטרור הפלסטיני בלבנון, שעסק בחטיפות מטוסים ופיגועי ראווה נגד מדינת ישראל בעשורים הקודמים.