כיכר השבת
המבצע החשאי - נחשף

כעת ניתן לפרסם: כך צה"ל חיסלו 20 מחבלים בכפר הלבנוני - רגע לפני הפסקת האש

כוחות חטיבה 769 פשטו על מתחם חיזבאללה בעומק 12 ק"מ בלבנון • יותר מ-70 מטרות הותקפו בשעות ספורות | המבצע הושלם טרם הפסקת האש (צבא וביטחון)

תיעוד מפעילות כוחות חטיבה 769 בכפר דבין בדרום לבנון
דובר צה"ל פרסם כעת (רביעי) פרטים על מבצע מתקדם שבוצע בעומק השטח הלבנוני, טרם כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. כוחות חטיבה 769 בפיקוד אוגדה 91, בשיתוף חיל האוויר, השלימו פשיטה על מתחם טרור של ארגון חיזבאללה בכפר דבין, במרחק של כ-12 קילומטרים מהגבול.

על פי הנמסר, המבצע בוצע לאחר שזוהתה פעילות מחבלים במתחם, לצד אינדיקציות מודיעיניות לניסיונות הוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. כוחות גדוד צבר פשטו על המתחם והשמידו תשתיות טרור נרחבות.

תיעוד מתקיפת סיוע של מסוק קרב לכוחות חטיבה 769
יותר מ-70 מטרות הותקפו תוך שעות ספורות

במהלך המבצע המהיר, הצליחו הכוחות לתקוף יותר מ-70 מטרות טרור שונות. הפעילות כללה קרבות פנים אל פנים עם מחבלי חיזבאללה, לצד תקיפות אוויריות מדויקות. בסיכום המבצע, חוסלו יותר מ-20 מחבלים שפעלו במתחם.

המבצע מצטרף לשורה של פעולות שביצעו כוחות צה"ל בדרום לבנון בימים האחרונים. רק לפני מספר ימים דיווח צה"ל על תפיסת מחסן ענק של חיזבאללה בו נמצאו למעלה מ-100 מטענים, 20 משגרים ועשרות רקטות.

זיהוי וחיסול מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה
פעילות אינטנסיבית להסרת איומים

כוחות חטיבה 769 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום , במסגרת המאמץ להסרת תשתיות הטרור של חיזבאללה. בימים האחרונים דיווח צה"ל על איתור והשמדת טילי קורנט ועמדות שיגור שהוסוו בשטח מיוער והררי סמוך לגבול.

בהודעת דובר צה"ל צוין כי "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת איומים, לשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ולחיזוק ההגנה הקדמית". הפעילות מתבצעת במקביל לאכיפת הסכם הפסקת האש ומניעת ניסיונות חיזבאללה להפר את ההסכמות.

יצוין כי למרות הסכם הפסקת האש, ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את ההסכמות. רק אתמול דיווח צה"ל על שיגור כטב"מ עוין לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, שיורט על ידי חיל האוויר לפני שחדר לשטח ישראל.

הכוחות הפרוסים דרומית לקו ההגנה הקדמי ממשיכים בסריקות שיטתיות ובאיתור מחסני נשק, מפקדות ותשתיות טרור נוספות של חיזבאללה. הפעילות מתבצעת תוך שמירה על מוכנות גבוהה להתמודדות עם כל ניסיון של הארגון לחדש את פעילותו הטרוריסטית.

פעילות כוחות חטיבה 769 בכפר דבין בדרום לבנון (צילום: דו"צ)
6
סבבא עליהם איזה יופי של עבודה. 70 מטרות בשעות? זה צה"ל האמיתי שיראו וייראו כל כדור בול
יחזקאל
5
עבודה נקייה! 12 קילומטר בעומק להוריד להם את הראש ולחזור ככה מנהלים מלחמה חיזבאללה יבין שגם עם הסכם, דם יהודי הוא לא הפקר כל הפרה שלהם להוריד בניין
קובי
4
חטיבה 769 אתם אריות אל תעצרו הפסקת אש זה רק בשביל שהם יתחמשו מחדש תנו להם בראש כל פעם שהם מרימים את האף
מכלוף
3
70 מטרות בכמה שעות? זה הקצב שצריך להיות כל יום חבל שהפסקנו חטיבה 769 הוכיחה שחיזבאללה זה בסך הכל חבורת עכברים בתוך מחילות אם הם ירימו ראש בהפסקת אש צריך להוריד להם את כל הכפר על הראש
אבי
2
70 מטרות בכמה שעות? אם צה"ל היה מנקה ככה את הבית לפסח היינו גומרים את החמץ כבר בחנוכה כל הכבוד למי שהפעיל את הווישרים על דרום לבנון
אופיר
1
ממשלת ישראל תתעוררו 20 מחבלים זה התחלה טובה אבל למה לעצור? כל עוד יש שם תשתית קורנט אחת עומדת הילדים שלנו במטולה לא בטוחים להפציץ מהאוויר בלי רחמים בלי לסכן חיילים להפוך את דרום לבנון למדבר
רון

