יירוטים בשמי ישראל ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

צה"ל תקף הלילה (בין ראשון לשני) יעדי טרור של המשטר במרכז ומערב איראן ובישראל נערכים לאפשרות של ירי נוסף מאיראן לעבר מדינת ישראל. במקביל, הבוקר זוהה שיגור מתימן שיורט בהצלחה, אזעקות הופעלו בגוש דן והשפלה.

פיקוד העורף הודיע אמש כי כלל הארץ עוברת למדרג של פעילות מצומצמת, כאשר ההגבלות יהיו בתוקף לפחות עד הערב. ההגבלה המשמעותית ביותר נוגעת למערכת החינוך - פיקוד העורף קבע כי לא תתקיים כל פעילות חינוכית ברחבי הארץ. ההחלטה משפיעה על מאות אלפי תלמידים ומשפחות, וזאת בעקבות ההערכה הביטחונית שהתקיימה לאחר השיגורים. עדכונים שוטפים נקמה בעומק איראן: צה"ל ריסק את צינור החמצן הכלכלי של טהרן דני שפיץ | 08:40 09:33: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לירושלים והמרכז. 09:30: זוהו שיגורים מאיראן לעבר צפון הארץ. 09:15: הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע: "בתגובה לתוקפנות הציונית בלבנון, איראן ועזה, שיגרנו טילים לעבר מטרות רגישות של האויב הישראלי באזור יפו הכבושה". הדובר הודיע: "מכריזים על איסור מלא ומוחלט על שיט ימי של האויב הישראלי בים האדום. כל תנועות האויב הן מטרה צבאית לכוחותינו מהרגע שהצהרה זו פורסמה.מדגישים שנענה להסלמה בהסלמה, ופעולותינו הצבאיות יגברו בהתאם לאירועים, למאבק ולשיתוף פעולה עם ציר הג'יהאד וההתנגדות". 09:00: התקשורת באיראן מדווחת על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בכרמאנשאה. 08:30: בישראל מעריכים: חילופי המהלומות עם איראן צפויים להימשך מספר ימים. 08:20: משמרות המהפכה: "שיגרנו טילים לבסיסי חיל האוויר בנבטים ובתל נוף בתגובה על תקיפת מטרות מכ"ם באיראן. מוכנים לכל תרחיש ולהרחבת הלחימה בכל החזיתות". 07:57: דובר צה"ל: חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן. 07:52: בכיר בישראל מאשר ״תקפנו מתקן פטרוכימי בדרום איראן במאהשהר״.

פגיעה ישירה בשומרון, הבוקר ( צילום: נאסר אשתייה/Flash90 )

07:50: דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס: ישראל תקפה הלילה מפעל פטרוכימי במשהאר.

07:40: פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:34: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר ירושלים והמרכז.

07:31: דובר צה"ל: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

07:26: הקבינט המצומצם ייתכנס בשעה 11:00.

פגיעה בשומרון - צילום: דוברות מד"א פגיעה בשומרון | צילום: צילום: דוברות מד"א 10 10 0:00 / 0:17

07:19: שיגורים נוספים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע, דימונה והסביבה.

07:15: כל השיגורים מאיראן יורטו בהצלחה.

07:10: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע ומרחבים נוספים בדרום הארץ.

07:07: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו ברחבי הארץ.

07:02: זוהו שיגורים מאיראן לעבר המרכז והדרום.

06:50: בכיר בבית הלבן הבהיר הבוקר כי ארה"ב לא היתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן.

06:35: שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר מעדכן: ״ישראל כיוונה (את ההתקפה שלה) לאתרי שיגור טילי קרקע-קרקע איראניים, וכן למתקני תשתית שאינם קשורים למגזר האנרגיה.

"תושבי לבנון מתנגדים לשלוחת איראן, החיזבאללה, ודרשו מאיראן לצאת ממדינתם. אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחייה יותקפו קשות״.

06:30: דובר צה"ל עדכן כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובכירי צה"ל, קיימו לאורך השעות האחרונות הערכות מצב שוטפות ומפקדים על תקיפות צה"ל באיראן מבור חיל האוויר.

"צה"ל דרוך ומוכן להמשך פעולה בכלל הגזרות נגד מי שמאיים על מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

הרמטכ"ל זמיר ומפקד חיל האוויר טישלר בבור חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

06:10: השיגור מתימן: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. "יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף", נמסר.

06:00: הבכיר החות'י חזאם אל-אסד כתב לאחר השיגור לעבר ישראל: "המשוואה השתנתה. עידן החסינות הסתיים ותשלום המחיר החל".

05:57: השיגור מתימן: אזעקות הופעלו בגוש דן ובשפלה.

05:55: דובר צה"ל מודיע כי צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום.