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ישראל תחת מתקפה

LIVEמטחים מאיראן לדרום ולמרכז, בחסדי ה' לא היו נפגעים | צה"ל תקף מפעל פטרוכימי בדרום איראן

צה"ל תקף מטרות של המשטר האיראני במערב ובמרכז המדינה | הבוקר זוהו שיגורים נוספים מאיראן לדרום ולמרכז | זוהה שיגור מתימן שיורט בהצלחה | בחסדי ה' ללא נפגעים | הלימודים בכל הארץ בוטלו והתחבורה הציבורית תפעל ב-75% • מתעדכן (חדשות)

17תגובות
יירוטים בשמי ישראל (צילום: דוד כהן/Flash90)

תקף הלילה (בין ראשון לשני) יעדי טרור של המשטר במרכז ומערב ובישראל נערכים לאפשרות של ירי נוסף מאיראן לעבר מדינת ישראל. במקביל, הבוקר זוהה שיגור מ שיורט בהצלחה, אזעקות הופעלו בגוש דן והשפלה.

פיקוד העורף הודיע אמש כי כלל הארץ עוברת למדרג של פעילות מצומצמת, כאשר ההגבלות יהיו בתוקף לפחות עד הערב.

ההגבלה המשמעותית ביותר נוגעת למערכת החינוך - פיקוד העורף קבע כי לא תתקיים כל פעילות חינוכית ברחבי הארץ. ההחלטה משפיעה על מאות אלפי תלמידים ומשפחות, וזאת בעקבות ההערכה הביטחונית שהתקיימה לאחר השיגורים.

עדכונים שוטפים

09:33: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לירושלים והמרכז.

09:30: זוהו שיגורים מאיראן לעבר צפון הארץ.

09:15: הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע: "בתגובה לתוקפנות הציונית בלבנון, איראן ועזה, שיגרנו טילים לעבר מטרות רגישות של האויב הישראלי באזור יפו הכבושה".

הדובר הודיע: "מכריזים על איסור מלא ומוחלט על שיט ימי של האויב הישראלי בים האדום. כל תנועות האויב הן מטרה צבאית לכוחותינו מהרגע שהצהרה זו פורסמה.מדגישים שנענה להסלמה בהסלמה, ופעולותינו הצבאיות יגברו בהתאם לאירועים, למאבק ולשיתוף פעולה עם ציר הג'יהאד וההתנגדות".

09:00: התקשורת באיראן מדווחת על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בכרמאנשאה.

08:30: בישראל מעריכים: חילופי המהלומות עם איראן צפויים להימשך מספר ימים.

08:20: משמרות המהפכה: "שיגרנו טילים לבסיסי חיל האוויר בנבטים ובתל נוף בתגובה על תקיפת מטרות מכ"ם באיראן. מוכנים לכל תרחיש ולהרחבת הלחימה בכל החזיתות".

07:57: דובר צה"ל: חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן.

07:52: בכיר בישראל מאשר ״תקפנו מתקן פטרוכימי בדרום איראן במאהשהר״.

פגיעה ישירה בשומרון, הבוקר (צילום: נאסר אשתייה/Flash90)

07:50: דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס: ישראל תקפה הלילה מפעל פטרוכימי במשהאר.

07:40: פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:34: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר ירושלים והמרכז.

07:31: דובר צה"ל: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

07:26: הקבינט המצומצם ייתכנס בשעה 11:00.

פגיעה בשומרון
פגיעה בשומרון| צילום: צילום: דוברות מד"א

07:19: שיגורים נוספים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע, דימונה והסביבה.

07:15: כל השיגורים מאיראן יורטו בהצלחה.

07:10: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע ומרחבים נוספים בדרום הארץ.

07:07: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו ברחבי הארץ.

07:02: זוהו שיגורים מאיראן לעבר המרכז והדרום.

06:50: בכיר בבית הלבן הבהיר הבוקר כי ארה"ב לא היתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן.

06:35: שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר מעדכן: ״ישראל כיוונה (את ההתקפה שלה) לאתרי שיגור טילי קרקע-קרקע איראניים, וכן למתקני תשתית שאינם קשורים למגזר האנרגיה.

"תושבי לבנון מתנגדים לשלוחת איראן, החיזבאללה, ודרשו מאיראן לצאת ממדינתם. אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחייה יותקפו קשות״.

06:30: דובר צה"ל עדכן כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובכירי צה"ל, קיימו לאורך השעות האחרונות הערכות מצב שוטפות ומפקדים על תקיפות צה"ל באיראן מבור חיל האוויר.

"צה"ל דרוך ומוכן להמשך פעולה בכלל הגזרות נגד מי שמאיים על מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

הרמטכ"ל זמיר ומפקד חיל האוויר טישלר בבור חיל האוויר (צילום: דובר צה"ל)

06:10: השיגור מתימן: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. "יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף", נמסר.

06:00: הבכיר החות'י חזאם אל-אסד כתב לאחר השיגור לעבר ישראל: "המשוואה השתנתה. עידן החסינות הסתיים ותשלום המחיר החל".

05:57: השיגור מתימן: אזעקות הופעלו בגוש דן ובשפלה.

05:55: דובר צה"ל מודיע כי צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום.

צה"לאיראןתימןמבצע שאגת הארי

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16
להוריד להם את הראש, המשטרים האכזריים האלה מבינים רק שפה של דם, אש ותמרות עשן. הלילה הוכחנו חלק מהיכולת, ועכשיו צריך להחריב את ארמונות המנהיגים שלהם עד היסוד.
דניאל
15
אנחנו מכירים את המנטליות של משטר האייתוללות, הם פחדנים גדולים שכשיורים עליהם הם בורחים למאורות. צה"ל צריך להכות בהם ללא רחם ולפרק את משמרות המהפכה אחת ולתמיד.
אריה
14
כשסוגרים את הלימודים בכל הארץ, התשובה צריכה להיות הרס טוטאלי של תשתיות האויב בטהרן. מי שמנסה להפחיד את הילדים שלנו יקבל גיהנום מהשמיים. אל תעצרו, תנו להם בראש!
שפיץ
13
מדינה של 100 מיליון מוסלמים שישראל זה רחוב בתוך איראן צריך הרבה תפילות
שינדלר
12
זוכרים את סדאם חוסיין? בסוף כולם נופלים כמו זבובים מול ישראל. חמנאי והחות'ים יקבלו את המכה שלהם ישר לפרצוף. התקיפה במערב איראן הלילה הייתה שיעור מצוין, אבל צריך להגביר את הקצב למחוק את כל בסיסי הטילים שלהם מעל פני האדמה
טל
אל יתהלל חוגר כמפתח, אחרי רדיפת לומדי התורה כאחרוני העבריינים הכל פתוח שום דבר לא סגור, ה' ירחם על עמו ישראל
אסתר
11
זה ברור שלא יהיה שקט בארץ לאחר מה שעשו לבחורי הישיבות . בכל הארץ אין לימודים ובישיבות יש
אילן
10
מי שפוגע בלומדי תורה פוגע בביטחון ישראל זה פשוט מאוד .ברוך ה שרוב עם ישראל כן מעריך לומדי תורה
יחיאל
9
המשטר באיראן בלחץ היסטרי מהתקיפה המדויקת של צה"ל במערב המדינה ולכן הוא מחריף את הטון. חמנאי והיועצים שלו מבינים רק כוח קשוח, ברוטאלי והרסני. אסור לישראל לעצור בגלל האיומים שלהם יש למחוק להם את כל נכסי משמרות המהפכה עכשיו.
שמשון
8
אנחנו חודשים ארוכים בשטח ועוזבים משפחות לא בשביל תגובות מדודות או הכלה, אלא בשביל ניצחון מוחלט שישבור את ציר הרשע! האיראנים מאיימים על התשתיות שלנו כי הם בלחץ אטומי מהתקיפה הלילה, וזה בדיוק הזמן ללחוץ על הגז ולהנחית מכה קשוחה וסופית
איתי
7
כשרוצים לנצח, צריכים את המתכון הנכון, המתכון הנכון, תמיכה בלימוד התורה הקדושה, ללא זאת, ... חבל על הזמן...
יעקב

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