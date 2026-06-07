הבוקר (ראשון) נפתח בסדרת אירועי ירי קטלניים ומטלטלים במרכז הארץ, שהסתיימו בחיסולו של מחבל לאחר מרדף ממושך של כוחות הביטחון, ובנרצח ומספר פצועים. הנרצח היה "גיבור ישראל", לפי דיווחים, אולם שמו לפי שעה לא הותר לפרסום.

על פי הפרטים המצטברים, שפורסמו בידי כתב ערוץ I24NEWS ינון שלום יתח, הפיגוע החל סביב השעה 10:30, כאשר המחבל, תושב טייבה בעל אזרחות ישראלית, יצא מביתו כשהוא נוהג ברכב טויוטה כסופה בעלת לוחית זיהוי צהובה, ועשה את דרכו לעבר היישוב צור יצחק.

בדרכו, עצר המחבל בתחנת דלק הסמוכה ליישובים צור יגאל וכוכב יאיר, שם פתח באש מתוך כלי רכבו לעבר אזרחים שהיו במקום. כתוצאה מהירי נפתחו חילופי אש וטרור, ושני אזרחים נפצעו בדרגות פציעה שונות.

לאחר המעשה, נמלט המחבל מהזירה הראשונה כשהוא נוסע על כביש 5533, ולא עבר זמן רב עד שהגיע לכניסה ליישוב צור יצחק. גם שם, פתח המחבל באש לעבר השער המאויש של היישוב, כאשר ירי זה הוביל לפציעתו של אזרח נוסף אשר שהה בעמדת השמירה וספג פגיעה בידו.

מבלי לעצור, המשיך המחבל בנסיעתו הפרועה לעבר היישוב הסמוך צור נתן, שם חזר על דפוס הפעולה וביצע ירי לעבר השער של היישוב, תוך שהוא זורע פחד ובלבול בקרב התושבים וכוחות האבטחה במקום.

השיא הטרגי של מסע הרצח נרשם בהמשך הציר, בדרך ליישוב סלעית. המחבל, שזיהה אזרח שנסע ברכבו הפרטי, פתח לעברו באש ממוקדת שגרמה למותו של האזרח במקום. עם הגעתו לשער היישוב סלעית, המשיך המחבל בירי לעבר הש"ג, אולם הפעם נתקל בתגובה מהירה של הרבש"צ של היישוב.

הרבש"צ, שזיהה את הסכנה המיידית, הגיב באש לעבר המחבל, מה שאילץ את האחרון להימלט מהזירה. כוחות ביטחון גדולים שהוזעקו לזירה והחלו במרדף נחוש אחר הרכב, הצליחו לאתר את המחבל בשטח הפתוח שבין צור נתן לטייבה, סמוך למחצבות טייבה, שם פתחו לעברו באש וחיסלו אותו ובכך בא לסיומו מסע הטרור הרצחני.