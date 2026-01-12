במצוד מהיר פחות מיממה אחרי הפיגוע: לוחמי הנח"ל שמו את ידם על המחבל כוחות מגדוד 50 של הנח"ל עצרו הבוקר את זיד חראז, מחבל חמאס שירה אתמול לעבר כוח צה"ל ופצע לוחם • המעצר התאפשר הודות למבצע מודיעיני מורכב של שב"כ • יחד איתו נעצרו סייעניו שסייעו לו להימלט מזירת הירי (צבא)