פחות מיממה אחרי הפיגוע: לוחמי הנח"ל שמו את ידם על המחבל

כוחות מגדוד 50 של הנח"ל עצרו הבוקר את זיד חראז, מחבל חמאס שירה אתמול לעבר כוח צה"ל ופצע לוחם • המעצר התאפשר הודות למבצע מודיעיני מורכב של שב"כ • יחד איתו נעצרו סייעניו שסייעו לו להימלט מזירת הירי (צבא)

כוחות צבא פועלים ביו"ש (צילום: דובר צה"ל)

פחות מ-24 שעות לאחר פיגוע הירי בשכם, הגיע לסיומו המצוד אחר המחבל: כוחות מגדוד 50 של חטיבת הנח"ל, בשיתוף פעולה עם שב"כ, עצרו הבוקר (שני) את המחבל שביצע את הירי לעבר כוחות אתמול בעיר.

מודיעין מדויק ומעצר מהיר המחבל, זיד חראז, מזוהה עם ארגון הטרור חמאס. איתורו המהיר בלב העיר שכם התאפשר בזכות מידע מודיעיני מדויק והפעלת אמצעים טכנולוגיים של שב"כ וצה"ל במרחב החטיבה המרחבית שומרון.

במהלך המבצע נעצרו גם מספר חשודים נוספים, אשר על פי החשד היו מעורבים בניסיון המילוט של המחבל וסייעו לו להסתתר לאחר פציעת הלוחם. כלל העצורים הועברו להמשך חקירה במתקני השב"כ.

מצה"ל נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות בכל עת לסיכול טרור והגנה על תושבי האזור.

