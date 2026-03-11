כוחות אוגדה 36 פועלים במרחב דרום לבנון ומבצעים פשיטות ממוקדת במסגרת מבצע שאגת הארי, כחלק ממהלך ההגנה הקדמי במרחב.

דובר צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (רביעי), כי במסגרת הפעילות, הכוחות זיהו מחבלים במבנה סמוך לכוחות. כלי טייס של חיל האוויר תקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים.

בנוסף, במהלך הפשיטות כוחות האוגדה איתרו אמצעי לחימה רבים, בהם: רובים, מחסניות ווסטים של ארגון הטרור חיזבאללה.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".