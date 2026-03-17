דרמה סמוך לקריית ארבע: ישראליים יידו אבנים על חיילים; חייל אחד נפצע

צה"ל מדווח, כי היום התרחשו מספר אירועים בגזרת יו"ש, של התפרעויות יהודים, לפני זמן קצר, ישראליים יידו אבנים לעבר חיילים וכתוצאה מכך נפצע חייל צה"ל (חדשות צבא)

אילוסטרציה (צילום: Michael Giladi/Flash90)

אזרחים ישראלים יידו הצהריים (שלישי) אבנים לעבר לוחמי צה״ל שפעלו במרחב הסמוך לקריית ארבע שבחטיבת יהודה.

כתוצאה מיידוי האבנים של הישראלים, לוחם צה"ל שפעל במקום נפצע קלות וקיבל טיפול רפואי בנקודה.

מדובר צה"ל נמסר: "אירוע זה מצטרף לאירוע שקרה מוקדם יותר היום, בו ביצעו כוחות צה״ל והמנהל האזרחי פעילות אכיפה נגד מספר רכיבי בינוי ישראלים שנבנו בניגוד לחוק, בצומת העוקפים שבחטיבת יהודה".

עוד נמסר: "הפינוי נעשה בהתאם לצו ביטחוני שנחתם בפיקוד המרכז. הצו נחתם בעקבות כך שמהמרחב שנאכף בוצעו פעולות עברייניות, אלימות חריגה ומקרי פשיעה חמורים שהשפיעו על יציבות וביטחון האזור".

"עם סיום פעילות האכיפה", מסר דובר צה"ל: "הכוחות הותקפו באלימות. אין נפגעים. כוחות הביטחון עיכבו בנקודה מספר אזרחים, שיועברו להמשך טיפול משטרת ישראל במחוז ש״י. צה"ל רואה בחומרה אלימות כלפי חייליו ומפקדיו ומגנה אותה בכל תוקף".

