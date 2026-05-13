פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני במרחב הליטאני ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל בערבית, תא"ל אביחי אדרעי, פרסם כעת (רביעי) אזהרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון, בהם כפר חטה, ערב סלים ודיר זהראני. על פי האזהרה, הפרת הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגד תשתיות הארגון במרחב.

"לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צה"ל נאלץ לפעול נגדם בכוח", נכתב באזהרה. "צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם. למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם באופן מיידי ולעבור מרחק של לפחות 1,000 מטרים מהכפרים והעיירות לשטחים פתוחים". דובר צה"ל הדגיש בסיום האזהרה: "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקנים או נשק מסכן את חייו". מדובר באזהרה שניתנה בעקבות פעילות מבצעית נרחבת של כוחות צה"ל במרחב דרום לבנון, במסגרת מבצע שאגת הארי. פעילות מבצעית נרחבת במרחב הליטאני גדר הברזל שמפילה רחפנים: האם צה"ל אימץ את הפתרון האוקראיני? דני שפיץ | 11:35 האזהרה מגיעה על רקע פעילות מבצעית אינטנסיבית של כוחות צה"ל בדרום לבנון. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני השיגו בשבוע האחרון שליטה מבצעית במרחב נהר הליטאני, תוך חיסול עשרות מחבלים והשמדת תשתיות טרור נרחבות. במהלך הפעילות, איתרו הכוחות עמדות שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה, תוואים תת-קרקעיים ובתוכם אמצעי לחימה רבים, מחסני אמצעי לחימה ומשגרים. חיל האוויר תקף יותר מ-100 מטרות קרב בסיוע לכוחות במרחב, והכוחות חיסלו מחבלים בקרבות פנים מול פנים.

פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני במרחב הליטאני ( צילום: דובר צה"ל )

יותר מ-350 מחבלים חוסלו מאז הפסקת האש

על פי נתונים שפרסם דובר צה"ל, מתחילת הבנות הפסקת האש חיסלו כוחות צה"ל וחיל האוויר יותר מ-350 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. במקביל, תקפו הכוחות למעלה מ-1,100 מטרות טרור שזוהו במרחב דרום לבנון.

בין המטרות שהותקפו: מבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלי הארגון, מחסני אמצעי לחימה, משגרי רקטות טעונים ומוכנים לשיגור, ותשתיות טרור נוספות. הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות הדרג המדיני תוך דגש על הסרת איומים כלפי אזרחי ישראל.

אמצעי לחימה שאותרו על ידי הכוחות במרחב הליטאני ( צילום: דובר צה"ל )

חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש

במקביל לפעילות צה"ל, ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש. כפי שדיווחנו, בימים האחרונים בוצעו ניסיונות שיגור של טילים זעירים קרקע-אוויר לעבר כלי טיס של צה"ל, ושוגרו רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם השבוע הצהרה כתובה מאיימת בה הוא מבהיר כי הארגון לא יכנע ולא יוותר, וימשיך להגן על לבנון. קאסם אף איים: "לא נעזוב את שדה הקרב ונהפוך אותו לגיהינום על ישראל".

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת במרחב דרום לבנון, תוך דגש על הסרת איומים מול אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב. עדכונים נוספים בהמשך.