בהודעה חריגה שפרסם היום (שני) דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, הבהיר כי אין מחסור בציוד למניעת רחפנים של חיזבאללה, וכי צה"ל אינו מגייס תרומות מגורמים אזרחיים עבור הכוחות הלוחמים.

ההודעה מגיעה על רקע שיח שהתפתח ברשתות החברתיות בנושא תרומת רשתות ואמצעים נוספים למאבק ברחפנים.

"אני ער לשיח העולה ברשתות בנושא תרומת רשתות ואמצעים נוספים למניעת הרחפנים של חיזבאללה", מסר תא"ל דפרין. "צה"ל כולו, והרמטכ"ל באופן אישי, עוסקים בכך ללא הרף. חשוב לנו לומר - אין מחסור בציוד".

הקפדה על תקני איכות ובטיחות

דובר צה"ל הדגיש כי הצבא ממשיך בהצטיידות ורכש של רשתות ופתרונות הגנה מיטביים לטובת מיגון הכוחות הפועלים בצפון. "זאת תוך הליך בחינה קפדני, ניסויים לכל יצרן ציוד והקפדה על תקני האיכות והבטיחות", הבהיר.

על פי דבריו, המאמצים נעשים בנוסף למאמצים אדירים לקידום פתרונות הגנה מיטביים לכוחות צה"ל, ובמקביל ללחימה המתמשכת בדרום לבנון. תא"ל דפרין הוסיף כי "ייתכנו מקרים נקודתיים של יוזמות פרטיות בנושא", אך הדגיש: "זה לא נעשה בשל מחסור כזה או אחר בציוד".

אזהרה: רשתות לא תקניות מסכנות חיים

דובר צה"ל הזהיר במפורש כי כל רשת שלא עומדת בדרישות הצבאיות עלולה להוות סיכון לכוחות הלוחמים. "לכן מבוצעת הקפדה על תקני האיכות והבטיחות", הדגיש. תא"ל דפרין הוסיף כי "מטבע הדברים ולמען בטחון הכוחות שלנו, רוב הפעולות שאנחנו מבצעים בנושא הן מסווגות".

רקע: איום הרחפנים גובה מחיר כבד

ההודעה מגיעה על רקע פגיעות קשות מרחפני חיזבאללה בשבועות האחרונים. כזכור, לוחמת תיעוד מבצעי ביחידת דובר צה"ל נפצעה באורח קשה השבוע מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ובאירוע נפצעו שישה לוחמים נוספים.

בימים האחרונים התפוצצו מספר רחפני נפץ של חיזבאללה בשטח ישראל, כאשר אחד מהם פגע ישירות בבית במטולה. מועצה אזורית מעלה יוסף אף הודיעה על השבתת הלימודים ביישובי הציר הצפוני הסמוכים לגדר, זאת מתוך אחריות לחיי התושבים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף השבוע כי אישר תקציב עתק של כשני מיליארד שקלים לטובת פיתוח פתרונות טכנולוגיים להתמודדות עם איום הרחפנים. יחד עם זאת, הוא הדגיש כי "את הרחפנים לא ננצח בהגנה אלא בהתקפה".