הפסקת האש מתפוגגת? דובר צה"ל מעדכן היום (שישי) כי בתגובה לשיגור הכושל שבוצע אתמול ממרחב העיר עזה לעבר שטח מדינת ישראל, צה"ל ושב"כ תקפו באופן ממוקד מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור חמאס בדרום ובצפון רצועת עזה.

במסגרת התקיפות, צה״ל ושב״כ תקפו מספר מחבלים מארגון הטרור חמאס, פירי שיגור ותשתיות טרור נוספות.

בהודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ הוסיפו כי "השיגור שבוצע מרצועת עזה מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש".

"צה״ל ושב״כ רואים בחומרה כל הפרה של ההסכם וימשיכו לפעול מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל".

כזכור, אתמול הודיע דובר צה"ל כי זוהה שיגור ממרחב העיר עזה לעבר שטח מדינת ישראל. השיגור נפל בתוך שטח רצועת עזה, בסמוך לבית חולים. בסגירת מעגל מהירה, צה״ל תקף באופן ממוקד את נקודת השיגור.