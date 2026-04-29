כוחות צה"ל תקפו אתמול (שלישי) מספר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים בדרום לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי. התקיפות כוונו נגד משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

במקביל לתקיפות התשתיות, זיהו כוחות אוגדה 146 שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו לקידום מתווה ירי לעבר כוחות צה"ל. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים במקום. לוחם נפצע קל מרחפן נפץ במספר אירועים שהתרחשו אתמול, שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. כתוצאה מהתקיפה, נפצע לוחם צה"ל באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחתו עודכנה על האירוע. "ערי מקלט" תת-קרקעיות בעומק עשרות מטרים: כך תכנן חיזבאללה לכבוש את הגליל דוד הכהן וב. ניסני | 28.04.26 התקיפות מתקיימות במסגרת הפעילות המתמשכת של צה"ל למול איומי ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. כידוע, הכוחות פועלים במרחבים שונים, הן בתוך רצועת הביטחון והן מעבר לה, במטרה לסכל תשתיות טרור ולמנוע איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

פעילות רחבה נגד תשתיות הטרור

הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת במקביל לפעילויות נוספות של צה"ל בזירות שונות. רק לפני מספר ימים חשף צה"ל את רשת המנהרות הענקית של חיזבאללה במרחב קנטרה, שנועדה לשמש כ"עיר מקלט" למאות מחבלים במסגרת תוכנית הפלישה לגליל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפעילות בלבנון והודיע אמש כי נתן הנחיה לפני מספר שבועות על פרויקט מיוחד לחיסול איום הרחפנים. "זה ייקח זמן - אבל גם את זה נפוצץ".

צה"ל הבהיר הבוקר כי "ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".