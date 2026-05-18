מחסני נשק וחיסול מחבלים: גל תקיפות מסיבי בדרום לבנון

לוחמי צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל פתח במהלך היממה האחרונה בגל תקיפות מסיבי ורחב היקף בדרום לבנון, במסגרתו הושמדו עשרות יעדים אסטרטגיים וטקטיים של ארגון הטרור חיזבאללה. הפעילות המבצעית המוגברת נועדה להסיר איומים מיידיים על כוחותינו הפועלים בשטח ועל אזרחי מדינת ישראל, תוך פגיעה קשה בשרשרת הפיקוד והלוגיסטיקה של הארגון.

במהלך גל התקיפות, מטוסי קרב ואמצעי לחימה מדויקים של חיל האוויר, בשילוב כוחות קרקעיים, תקפו והשמידו בהצלחה יותר מ-30 תשתיות טרור שונות של חיזבאללה הפרוסות בנקודות מפתח בדרום לבנון. בין המטרות הרבות שהותקפו והושמדו כליל: מחסן מרכזי לאמצעי לחימה ותחמושת, עמדות תצפית קדמיות ששימשו לאיסוף מודיעין על תנועות כוחותינו, ומבנים צבאיים שמהם פעלו מחבלי הארגון באופן שוטף. חיסולים ממוקדים בחזית לצד השמדת התשתיות הפיזיות והמבנים הצבאיים, הפעילות המבצעית כללה גם פגיעה ישירה וקטלנית בכוח האדם של הארגון. במהלך היממה האחרונה חוסלו מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה באמצעות תקיפות כירורגיות ומדויקות של חיל האוויר. על פי הדיווחים, אותם מחבלים שחוסלו שהו באותה עת במבנים ובעמדות שנפגעו, ועסקו באופן אקטיבי בקידום, תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור מורכבים וירי נגד לוחמי צה"ל הפועלים בנחישות ברחבי דרום לבנון.

כוחות צה"ל בתרגיל גופרית ואש ( צילום: אתר צה"ל )

הסרת האיום על הצפון

בפיקוד הצפון מבהירים כי המבצעים ההתקפיים יימשכו בעוצמה ככל שיידרש, מתוך מטרה מוצהרת לשנות את המציאות הביטחונית בגבול הצפון ולפרק לחלוטין את היכולות ההתקפיות שחיזבאללה בנה במשך שנים לאורך קו המגע.

כפי שציין ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנס הפיקוד הבכיר של צה"ל, "בלבנון השגנו הישגים כבירים: חיסול המערך הרקטי שאיים על כל המדינה, יצירת רצועת ביטחון שמונעת את האפשרות של פלישה לתוך צפון הארץ". נתניהו הוסיף כי "חופש הפעולה שלנו לסכל איומים - איומים מיידיים ואיומים מתהווים, זה ההסכם שעשינו עם ארה"ב וגם עם ממשלת לבנון".

תרגיל צה"ל גופרית ואש | צילום: אתר צה"ל

הרמטכ"ל הורה לפיקוד הדרום לשמור על רמת כוננות ודריכות מבצעית עליונה, זאת בעקבות חיסולו הדרמטי של עז א-דין חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס בסוף השבוע. על פי ההנחיה המטכ"לית, הכוחות בשטח הונחו להגיב בעוצמה ובמהירות לכל ניסיון של ארגון הטרור לפגוע בלוחמים בתוך רצועת עזה או לבצע ירי תלול-מסלול ופשיטות לשטח ישראל.

במקביל לפעילות בזירה הצפונית, ישראל וארצות הברית מאיצות הכנות למתקפה אפשרית על איראן. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי ממשלו לדיון מתוח בשאלה כיצד להתקדם במלחמה מול איראן, כאשר במהלך השבוע הקרוב צפוי הנשיא לדון שוב עם בכירי הממשל בתוכניות שהכין הפנטגון לתקיפה באיראן.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

הפעילות המבצעית המוגברת בדרום לבנון משקפת את הנחישות של צה"ל להמשיך ולפעול בכל האמצעים הנדרשים להגנה על אזרחי ישראל ולוחמיה. גורמי הביטחון מדגישים כי הפעילות תימשך כל עוד קיים איום על מדינת ישראל מצד ארגוני הטרור הפועלים מלבנון.