צה"ל השלים גל תקיפות נוסף באיראן | היעדים: מפקדות הבסיג' ואתרי שיגור

צה״ל תקף אתרי שיגור של טילים בליסטיים ומפקדות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג׳ באיראן | כל הפרטים על גל התקיפות הנוסף של צה"ל באיראן (צבא)

אילוסטרציה (צילום: צה"ל)

ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני: חיל האוויר בהכוונת אמ״ן השלים הלילה (בין ראשון לשני) גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים ב.

במסגרת התקיפות, צה״ל תקף מפעל לייצור מנועים רקטים ומספר אתרי שיגור של טילים בליסטיים ארוכי טווח, שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל ואזרחיה.

דובר צה"ל מסר כי במקביל, צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיות הצבאיות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג׳.

בין התשתיות שהותקפו: מטה הגיס המחוזי של משטר הטרור האיראני, ⁠מפקדת כוחות ביטחון הפנים של משטר הטרור האיראני באספהאן,

בסיס נוסף ששימש את משמרות המהפכה והבסיג׳ ו⁠מטה המשטרה של משמרות המהפכה.

במערכת הביטחון הסבירו הבוקר כי: "כוחות ביטחון הפנים והבסיג' מהווים חלק מהכוחות החמושים הכפופים למשטר הטרור האיראני, והובילו במשך שנים פעולות טרור. הכוחות מהווים זרוע מרכזית בדיכוי האוכלוסייה האזרחית באיראן ואחראים להפעלת אלימות אכזרית ושיטתית כלפיה".

מדובר צה"ל נמסר: "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".

