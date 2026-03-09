אילוסטרציה - צילום: צה"ל אילוסטרציה | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:15 אילוסטרציה ( צילום: צה"ל )

צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני: חיל האוויר בהכוונת אמ״ן השלים הלילה (בין ראשון לשני) גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים באיראן.