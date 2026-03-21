בזמן שחיילים של המשטר פעלו בפנים; חיל האוויר תקף אתרי ייצור טילים

בשני מטסי תקיפות ברחבי טהרן: צה״ל תקף אתרי ייצור ואחסון טילים - גם טילים בליסטיים ארוכי טווח המכוונים לישראל כשבתוכם פעלו חיילים של המשטר (חדשות מלחמה)

צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני ופרסם תיעוד של התקיפות עד שבת.

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים ביממה שעד שבת קודש שני מטסי תקיפה בטהרן ובמרכז , במסגרתם הותקפו עשרות תשתיות צבאיות של משטר הטרור האיראני.

בגלי התקיפות בטהרן, צה"ל תקף מספר מפעלים ואתרים ששימשו את משטר הטרור האיראני לייצור אמצעי לחימה שנועדו לפגיעה במדינת ישראל ומדינות נוספות. לצד זאת, הותקפו אתרים בהם פותחו רכיבים לטילים בליסטיים ארוכי טווח, המהווים איום ישיר על מדינת ישראל.

במטס תקיפה נוסף ממזרח לטהרן, הותקפו אתרים בהם אוחסנו משגרי טילים בליסטיים ארוכי טווח, בזמן שבתוכם פעלו חיילים של משטר הטרור האיראני.

צה"ל זיהה כי כוחות משטר הטרור האיראני החלו בימים האחרונים לשגר טילים בליסטיים לעבר שטח מדינת ישראל ממרכז איראן. הירי ממרחב זה מתבצע לאחר שצה"ל גרע ממשטר הטרור את מרבית יכולותיו לשגר ממערב איראן במסגרת מאות מטסי תקיפות שבוצעו לאורך מבצע "".

"צה״ל ימשיך להעמיק את הפגיעה במערכי האש של משטר הטרור בכל רחבי איראן, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר מדינת ישראל. התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", נמסר מדובר צה"ל.

3
יש לטפל באופן מערכתי באיום שמגיע מלבנון ומאיראן כולל פירוק תשתיות הצבא האיראני, משמרות המהפכה והבסיג’. אין מקום להססנות מול איום כזה.
אליהו
2
מדובר ברשת טרור אזורית שמחברת בין כמה זירות במקביל עזה ולבנון נשענות על מערכות תמיכה והכוונה שמקורן באיראן נדרש סיכול עמוק של יכולות, פיקוד ושליטה ותשתיות מבצעיות.
תובל
1
הרוצחים שמנהלים את איראן מבפנים הם שורש המוות תהרגו אותם אחד אחד עם טילים מדויקים ובלי רחמים. טיהור מוחלט של הרשע הוא צו השעה.
עוז

