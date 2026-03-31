צה"ל הנחית שוב מכה קשה קשה למפעל הטילים האיראני | אלו היעדים שהותקפו

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים הלילה גל תקיפה נוסף לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה בטהרן • הותקפו מפעל ליציקת ראשי קרב, מתחם מו"פ ואתרי ייצור רכיבים לטילים בליסטיים | רצף המטסים להעמקת הפגיעה נמשך

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים הלילה (שני-שלישי) גל תקיפה נוסף להעמקת הפגיעה בתעשיות ייצור אמצעי הלחימה של משטר הטרור האיראני. המטס התמקד באתרי ייצור מרכזיים בטהרן ובסביבתה, כאשר צה"ל ממשיך לפגוע ביכולות הייצור והפיתוח של המשטר.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בין המטרות שהותקפו במהלך הלילה: מפעל ששימש ליציקת ומילוי ראשי קרב בחומר נפץ של טילים בליסטיים שיועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל, מתחם מחקר ופיתוח של רכיבים לאמצעי לחימה מתקדמים ואתר ייצור רכיבים לטילים בליסטיים, וכן אתר ייצור, מחקר ופיתוח של רכיבים לטילי נ"ט, טילי קרקע-אוויר זעירים ואמצעי לחימה נוספים.

במקביל לתקיפות מפעלי הייצור, צה"ל המשיך לתקוף את מערכי האש בטהרן, ובהם אתרי שיגור ועמדות שיגור טילים נגד מטוסים. הפעילות מהווה המשך ישיר למטסי התקיפות הקודמים שבוצעו בימים האחרונים, במסגרתם תקף צה"ל כ-170 מטרות באמצעות כ-400 חימושים לאורך 24 שעות.

כידוע, רצף המטסים להעמקת הפגיעה בתעשיות הייצור הצבאיות נמשך כחלק מהמאמץ לנטרל את יכולות הייצור של . על פי הנתונים שפורסמו, במהלך היומיים האחרונים תקף צה"ל כ-40 אתרי ותעשיות ייצור, מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה במטסי תקיפות רחבים.

רקע: המערכה נגד תשתיות הייצור

המטסים האחרונים מתבצעים על רקע תקיפות חריגות באיספהן, שעליהן שיתף תיעוד דרמטי. פרשנים צבאיים מעריכים כי התקיפות באיספהן נועדו לחסום את המחילות שמובילות לאורניום המועשר, שנמצא במתחם מתחת לאדמה.

יצוין כי המערכה האמריקאית-ישראלית נגד איראן כוללת גם מאמצים דיפלומטיים. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט מסרה לאחרונה כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן "נמשכות ומתקדמות היטב", תוך שהיא מזהירה את המשטר בטהרן כי דחיית ההזדמנות הדיפלומטית תוביל לתגובה צבאית קשה.

במקביל, המשטר האיראני מנסה להציג "ניצחונות קטנים" בזירות אחרות. לאחר התקרית הכואבת בדרום לבנון, שבה נפלו ארבעה לוחמי צה"ל, אתרי המשטר מדווחים על כך ומציגים זאת כהישג מול ישראל, כפי שציין בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי.

