חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים הלילה (שני-שלישי) גל תקיפה נוסף להעמקת הפגיעה בתעשיות ייצור אמצעי הלחימה של משטר הטרור האיראני. המטס התמקד באתרי ייצור מרכזיים בטהרן ובסביבתה, כאשר צה"ל ממשיך לפגוע ביכולות הייצור והפיתוח של המשטר.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בין המטרות שהותקפו במהלך הלילה: מפעל ששימש ליציקת ומילוי ראשי קרב בחומר נפץ של טילים בליסטיים שיועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל, מתחם מחקר ופיתוח של רכיבים לאמצעי לחימה מתקדמים ואתר ייצור רכיבים לטילים בליסטיים, וכן אתר ייצור, מחקר ופיתוח של רכיבים לטילי נ"ט, טילי קרקע-אוויר זעירים ואמצעי לחימה נוספים.

במקביל לתקיפות מפעלי הייצור, צה"ל המשיך לתקוף את מערכי האש בטהרן, ובהם אתרי שיגור ועמדות שיגור טילים נגד מטוסים. הפעילות מהווה המשך ישיר למטסי התקיפות הקודמים שבוצעו בימים האחרונים, במסגרתם תקף צה"ל כ-170 מטרות באמצעות כ-400 חימושים לאורך 24 שעות.

כידוע, רצף המטסים להעמקת הפגיעה בתעשיות הייצור הצבאיות נמשך כחלק מהמאמץ לנטרל את יכולות הייצור של המשטר האיראני. על פי הנתונים שפורסמו, במהלך היומיים האחרונים תקף צה"ל כ-40 אתרי ותעשיות ייצור, מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה במטסי תקיפות רחבים.