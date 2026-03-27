כוחות צה"ל מאוגדת יהודה ושומרון עצרו במהלך השבוע האחרון כ-80 מבוקשים וכ-40 מסיתים, במסגרת עשרות פעילויות התקפיות שבוצעו ברחבי הגזרה.
בין העצורים היו, בין היתר, מפעילי מטענים, מיידי אבנים ובקבוקי תבערה, וכן מבוקשים שעל פי צה"ל היו מעורבים בקידום מתווי טרור במטרה לבצע פיגועים.
במהלך פעולות הסריקה החרימו הכוחות כמה כלי נשק, בהם רובי M4 ו-M16, שוטגאן, נשק ציד ואקדחים. בנוסף אותרו והוחרמו יותר מ-100 רחפנים, וכן יותר מ-100 אלף שקלים שיועדו, לפי צה"ל, למטרות טרור.
"כוחות צה״ל ממשיכים לפעול בהגנה ובהתקפה, באכיפת החוק והסדר בכדי לשמור על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל ותושבי הגזרה בפרט", מסר דובר צה"ל.
