כ-80 מבוקשים, 40 מסיתים ויותר מ-100 רחפנים: צה"ל מסכם שבוע ביו"ש

במהלך השבוע האחרון ביצעו כוחות אוגדת יהודה ושומרון עשרות פעילויות התקפיות, שבמהלכן נעצרו עשרות מבוקשים ומסיתים, הוחרמו אמצעי לחימה, רחפנים וכספי טרור (ביטחוני)

כוחות מאוגדת יהודה ושומרון עצרו במהלך השבוע האחרון כ-80 מבוקשים וכ-40 מסיתים, במסגרת עשרות פעילויות התקפיות שבוצעו ברחבי הגזרה.

בין העצורים היו, בין היתר, מפעילי מטענים, מיידי אבנים ובקבוקי תבערה, וכן מבוקשים שעל פי צה"ל היו מעורבים בקידום מתווי טרור במטרה לבצע פיגועים.

במהלך פעולות הסריקה החרימו הכוחות כמה כלי נשק, בהם רובי M4 ו-M16, שוטגאן, נשק ציד ואקדחים. בנוסף אותרו והוחרמו יותר מ-100 רחפנים, וכן יותר מ-100 אלף שקלים שיועדו, לפי צה"ל, למטרות טרור.

"כוחות צה״ל ממשיכים לפעול בהגנה ובהתקפה, באכיפת החוק והסדר בכדי לשמור על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל ותושבי הגזרה בפרט", מסר דובר צה"ל.

