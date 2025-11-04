כיכר השבת
המערכת שתציל חיילים בקרב: הרנטגן החדש לגילוי מטענים נסתרים

מערכות הרנטגן החדישות אותן רוכש צה"ל, ישמשו ליחידות חבלה, סילוק פצצות ואבטחה המבצעית, ויאפשרו אבחון מדויק של מטענים ועצמים חשודים בזמן אמת – גם דרך מתכת בעובי 10 ס"מ (צבא וביטחון)

המחשה של המערכת החדשה (וידיסקו) (צילום: מתוך תמונה שיווקית באתר וידיסקו)

חברת וידיסקו הישראלית זכתה במכרז של משרד הביטחון לאספקת מערכות רנטגן דיגיטליות ניידות ל ולמערכת הביטחון, בהיקף כולל של כ־5 מיליון שקלים. במסגרת ההסכם תספק החברה עשרות מערכות הדמיה מתקדמות, לצד חלקי חילוף ואפשרות לרכישת מערכות נוספות בשנים הקרובות. כך דיווח האתר הביטחוני israeldefense

וידיסקו, שנוסדה בשנת 1985 ונחשבת לחלוצה עולמית בתחום הרנטגן הדיגיטלי, מתמחה בפיתוח פתרונות ניידים עבור צבאות, כוחות ביטחון וגופי אכיפת חוק. המערכות מיועדות למגוון שימושים מבצעיים – מסילוק פצצות ונטרול מטענים, דרך אבטחת אישים ועד מאבק בהברחות.

המערכת החדשה מאפשרת לקבל תמונת רנטגן מדויקת וברזולוציה גבוהה של עצמים חשודים, גם כאשר הם עטופים במתכת בעובי של עד 10 ס"מ. היא ניתנת לפריסה מהירה בשטח, פועלת בכל תנאי מזג אוויר ומספקת מענה בזמן אמת ממרחק בטוח של מאות מטרים.

בנוסף לחומרה, החברה פיתחה תוכנות ניתוח חכמות שמסוגלות להבחין בין חומרים אורגניים ולא־אורגניים – יכולת שמקנה יתרון משמעותי במניעת טעויות בזיהוי ובזיהוי מוקדם של מטענים מוסווים.

המערכת כוללת מסך בגודל 21.5 אינץ' בטכנולוגיית Anti-Glare המאפשר תצוגה ברורה גם באור שמש ישיר, ופועלת על סוללות ארוכות טווח ללא צורך בחיבור לחשמל.

לכוחות מיוחדים פותח דגם קומפקטי במשקל פחות מ־5 ק"ג, שניתן לנשיאה על הגב ומיועד לשימוש בשטח רגלי או במקומות סגורים

