פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד נגד מוסטפא עיסא, בן 20 מכפר קאסם, בגין תכנון וביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. על פי כתב האישום שהגיש עו"ד אסף חרלופסקי מפרקליטות מחוז מרכז, החליט עיסא על רקע מלחמת "חרבות ברזל" לבצע פיגוע טרור נגד מטרה אסטרטגית במדינת ישראל.

במשך כשנה וחצי, תכנן הנאשם להוציא לפועל פיגוע באמצעות הטמנת מטען חבלה או הטלתו מרחפן. לשם כך, התנדב בשירותי הכבאות וההצלה וניצל פעילות זו כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים. בהמשך, גיבש החלטה למקד את הפיגוע בחוות שרתי המחשב של חברת "אמדוקס" ברעננה, מתוך הערכה כי פגיעה בה תגרום לנזק מדיני וכלכלי חמור למדינת ישראל.

כחלק מההיערכות לביצוע הפיגוע, הוריד עיסא מדריכים, קבצים וסרטונים שעסקו בייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה ודפוסי פעולה של מפגע בודד, בהם נעזר כחומר אימון והדרכה. מכתב האישום עולה כי הנאשם ניסה להרכיב מטען חבלה באמצעות ערבוב חומרי בערה עם תכולת זיקוקים ונפצים שרכש, ובמקרה נוסף הכין תערובת של גופרית, פחם וחומרים נוספים.

לאחר שהניסוי לא צלח, השמיד את התערובת. במקביל, רכש רחפן ואביזרים המאפשרים חיבור את המטען לרחפן וצפה בחומרי הדרכה על הרכבת מטענים על גבי רחפנים, כדי לממש את תוכניתו. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של הכנה למעשה טרור של היזק בזדון בחומר נפיץ, פעולה בנשק למטרות טרור ואימונים או הדרכה למטרות טרור.

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פרקליטות מחוז מרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר ציינה הפרקליטות כי מסוכנותו של הנאשם גבוהה, שכן החל בהוצאה לפועל של תוכניתיו לפגוע במדינת ישראל, וכן נוכח המניע למעשיו - מלחמת חרבות ברזל ופעילות צה"ל במהלכה, כמו גם החינוך שקיבל בבית הספר לשנאת מדינת ישראל, כך לדבריו. התיק נחקר על ידי שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל.