צה"ל ממשיך לפגוע במערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן במסגרת מבצע שאגת הארי.

הפעילות הרציפה של צה"ל במרחב איראן נמשכת, כלי טיס של חיל האוויר תקף בהכוונה מודיעינית מדויקת בזמן אמת, אתר אחסון כטב"מים שהוקם בתוך אתר שיגור במערב איראן.

לאחר התקיפה לעבר אתר האחסון, חיל האוויר זיהה לאחר חיילים של משטר הטרור האיראני שברחו מאתר השיגור.

בסגירת מעגל מהירה ובזמן אמת, כלי טיס של חיל האוויר עקב אחרי החיילים וחיסל אותם במספר תקיפות שונות.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות וחיסול חיילים של מערך הטילים הבליסטיים והכטב"מים במערב איראן, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל".