חיילים ממערך כלי הטיס של איראן ניסו להימלט מהמפעל - וחוסלו בידי צה"ל

תיעוד מיוחד ממערב איראן: חיל האוויר חיסל חיילים ממערך הכטב"מים בעת שברחו מאתר אחסון ושיגור שהותקף על ידי חיל האוויר זמן קצר קודם לכן

תיעוד מתקיפת אתרי האחסון וחיסול החיילים בעת בריחתם (צילום: דו"צ)

צה"ל ממשיך לפגוע במערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז במסגרת .

הפעילות הרציפה של צה"ל במרחב איראן נמשכת, כלי טיס של חיל האוויר תקף בהכוונה מודיעינית מדויקת בזמן אמת, אתר אחסון כטב"מים שהוקם בתוך אתר שיגור במערב איראן.

לאחר התקיפה לעבר אתר האחסון, חיל האוויר זיהה לאחר חיילים של משטר הטרור האיראני שברחו מאתר השיגור.

בסגירת מעגל מהירה ובזמן אמת, כלי טיס של חיל האוויר עקב אחרי החיילים וחיסל אותם במספר תקיפות שונות.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות וחיסול חיילים של מערך הטילים הבליסטיים והכטב"מים במערב איראן, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל".

