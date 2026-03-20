דיווח מלב המערך הרגיש: לוחם כיפת ברזל מירושלים מואשם בריגול עבור איראן

לפי האישום, החייל במילואים קיים קשר ממושך עם גורמי מודיעין איראניים והעביר מידע רגיש על פריסת המערכת; נעצר בתחילת המלחמה לאחר שקיבל תשלום עבור המידע (חדשות)

כתב אישום חמור הוגש הבוקר (שישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד תושב העיר בן 26, חייל מילואים במערך כיפת ברזל – בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות וקיום קשר עם גורמי מודיעין איראניים.

החקירה, שנוהלה במשותף על ידי יאחב"ל להב 433 ושירות הביטחון הכללי, העלתה כי הוא עמד במשך מספר חודשים בקשר עם מפעילים איראניים, שביקשו ממנו לבצע שורת משימות ביטחוניות. במסגרת זו, לפי החשד, העביר מידע רגיש אליו נחשף במסגרת שירותו.

על פי הממצאים, הקשר החל באמצעות אפליקציית טלגרם, כאשר כבר בשלב מוקדם היה מודע לכך שמדובר בגורמים איראניים – אך המשיך לשתף פעולה. בין היתר העביר נקודות ציון מדויקות של בסיסים, שמות בעלי תפקידים ומידע נוסף הנוגע לפעילות מערכת כיפת ברזל.

בתמורה למידע קיבל סכומי כסף, בין היתר באמצעות מטבעות דיגיטליים, כאשר לפי ההערכות מדובר באלפי דולרים.

החשוד נעצר כבר בתחילת המלחמה, יממה לאחר פתיחת מבצע "שאגת הארי", ומעצרו הוארך מספר פעמים. במהלך חקירתו הודה במעשים והביע חרטה.

במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בפרשה חמורה במיוחד, נוכח הרגישות הגבוהה של המידע והעובדה שהועבר בזמן לחימה. עוד ציינו כי גורמים איראניים ממשיכים לפעול בניסיון לגייס ישראלים באמצעות רשתות חברתיות ופיתוי כספי, גם בקרב אזרחים ללא עבר פלילי.

הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, בשל חומרת המעשים והפגיעה האפשרית בביטחון המדינה.

4
רשע
אל
מרושע!!!!!
משה
3
במדינה אחרת היו מכניסים אותו לכלא וזורקים את המפתחות. או בכלל היו נותנים עונש מוות איפה יש. כאן יתנו שנתיים על תנאי
עונש מאסר עולם
2
איך אפשר להיות בוגד כזה בשביל כסף ?
מוטי
1
אולי בגללו גם נפל הטיל בבית שמש ולא יורט??? אולי הוא אשם באשמת רצח?
לא נורמלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

