כתב אישום חמור הוגש הבוקר (שישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד תושב העיר בן 26, חייל מילואים במערך כיפת ברזל – בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות וקיום קשר עם גורמי מודיעין איראניים.

החקירה, שנוהלה במשותף על ידי יאחב"ל להב 433 ושירות הביטחון הכללי, העלתה כי הוא עמד במשך מספר חודשים בקשר עם מפעילים איראניים, שביקשו ממנו לבצע שורת משימות ביטחוניות. במסגרת זו, לפי החשד, העביר מידע רגיש אליו נחשף במסגרת שירותו.

על פי הממצאים, הקשר החל באמצעות אפליקציית טלגרם, כאשר כבר בשלב מוקדם היה מודע לכך שמדובר בגורמים איראניים – אך המשיך לשתף פעולה. בין היתר העביר נקודות ציון מדויקות של בסיסים, שמות בעלי תפקידים ומידע נוסף הנוגע לפעילות מערכת כיפת ברזל.

בתמורה למידע קיבל סכומי כסף, בין היתר באמצעות מטבעות דיגיטליים, כאשר לפי ההערכות מדובר באלפי דולרים.

החשוד נעצר כבר בתחילת המלחמה, יממה לאחר פתיחת מבצע "שאגת הארי", ומעצרו הוארך מספר פעמים. במהלך חקירתו הודה במעשים והביע חרטה.

במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בפרשה חמורה במיוחד, נוכח הרגישות הגבוהה של המידע והעובדה שהועבר בזמן לחימה. עוד ציינו כי גורמים איראניים ממשיכים לפעול בניסיון לגייס ישראלים באמצעות רשתות חברתיות ופיתוי כספי, גם בקרב אזרחים ללא עבר פלילי.

הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, בשל חומרת המעשים והפגיעה האפשרית בביטחון המדינה.