כיכר השבת
תיעוד מבצעי

6 קילומטר של קידוחים: חטיבה 205 השמידה את צפון הרצועה

לוחמי מילואים של חטיבת "אגרוף הברזל" השלימו חודשיים של פעילות עצימה בצפון רצועת עזה. הכוחות השמידו שמונה תוואי מנהרות משמעותיים, חיסלו עשרות מחבלים ואיתרו אמצעי לחימה רבים. זהו סבב הלחימה השישי של החטיבה שפעלה גם בלבנון ובדרום הרצועה (צבא וביטחון)

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דו"צ)

לוחמי חטיבת המילואים "אגרוף הברזל" (205) סיימו בימים האחרונים סבב לחימה שישי מתחילת המלחמה, לאחר חודשיים של פעילות מבצעית אינטנסיבית בצפון רצועת עזה. במהלך הפעילות, שהתמקדה במרחב שמזרחית ל"קו הצהוב", הצליחו הכוחות להנחית מכה קשה על תשתיות ה שנותרו באזור ולנטרל איומים משמעותיים.

החטיבה, הפועלת תחת פיקוד אוגדה 252, ביצעה מאמץ הנדסי חסר תקדים שכלל למעלה משישה קילומטרים של קידוחים שיטתיים בקרקע. הפעילות המורכבת, שבוצעה בשיתוף פעולה הדוק עם יחידת יהל"ם, הובילה לחשיפה והשמדה של שמונה תוואים תת-קרקעיים משמעותיים שנועדו לשמש את מחבלי להתקפות פתע ולמעבר כוחות.

השמדת תשתיות טרור ברצועה
השמדת תשתיות טרור ברצועה| צילום: צילום: צה"ל

מבצע הנדסי מורכב ומדויק

המאמץ ההנדסי של החטיבה התמקד בזיהוי והשמדה שיטתית של רשת המנהרות התת-קרקעית שהקים ארגון הטרור חמאס במהלך שנים. הקידוחים, שהגיעו לעומק רב בקרקע, אפשרו ללוחמים לאתר את התשתיות המחתרתיות ולהשמידן באופן יסודי.

בנוסף להישג ההנדסי המרשים, הלוחמים חיסלו עשרות מחבלים במהלך הפעילות המבצעית. החיסולים בוצעו הן בהיתקלויות פנים אל פנים והן באמצעות הכוונת אש מדויקת מהאוויר ומהקרקע. בשטח אותרו גם מצבורי אמצעי לחימה וציוד מודיעיני יקר ערך שנועד לשמש את המחבלים.

תיעוד חטיבה 205 (צילום: דובר צה"ל)

סבב לחימה שישי במספר

עבור חטיבת "אגרוף הברזל" מדובר בסיומו של סבב לחימה שישי מתחילת המלחמה, לאחר שפעלה בכל זירות הלחימה – מדרום ועד דרום לבנון. הלוחמים הוכיחו יכולת מבצעית גבוהה במיוחד בפעילות הממושכת והמורכבת בצפון הרצועה.

כעת, לאחר סיום הפעילות, כוחות חטיבה 14 תפסו את מקומם של לוחמי "אגרוף הברזל" להמשך השליטה במרחב. החלפת הכוחות מאפשרת ללוחמי המילואים לשוב לביתם, תוך שמירה על רצף מבצעי והמשך הפעילות נגד תשתיות הטרור באזור.

מבנים בהם אותרו אמצעי טרור ברפיח (צילום: דובר צה"ל)

יצוין כי במקביל לפעילות חטיבת "אגרוף הברזל", ממשיכים כוחות נוספים של לפעול ברחבי הרצועה. בימים האחרונים חיסלו כוחות חטיבת גבעתי מחבלים נוספים שהיוו איום על הלוחמים, במסגרת המאמץ המתמשך להסרת תשתיות הטרור ולהשבת הביטחון לאזור.

הפעילות המבצעית בצפון עזה ממחישה את המורכבות של הלחימה התת-קרקעית ואת החשיבות של פעילות הנדסית שיטתית ומדויקת. השמדת רשת המנהרות מהווה מכה קשה ליכולות חמאס ותורמת להשגת מטרות המלחמה.

צה"לחמאסטרוררצועת עזהמנהרותמילואיםלחימההנדסהאגרוף הברזל

