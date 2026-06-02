שר הביטחון עם המספרים ( צילום: משרד הביטחון )

מדינת ישראל רושמת הישג כלכלי ואסטרטגי יוצא דופן דווקא בעיצומה של המערכה הצבאית. על פי נתונים שפורסמו, היקף החוזים הביטחוניים החדשים שנחתמו ברחבי העולם בשנת 2025 חצה לראשונה את רף ה-19 מיליארד דולר – נתון המשקף זינוק של פי שניים בייצוא הביטחוני בתוך חמש שנים בלבד.

ההצלחה המבצעית של מערכות הלחימה הישראליות בשטח, לצד רפורמות עמוקות שהוביל משרד הביטחון, תרמו לזינוק החד. עסקאות ה-GTG (ממשלה לממשלה) הגיעו לרף של כ-10 מיליארד דולר, כאשר מערכות ההגנה האווירית ממשיכות להוביל את טבלת הייצוא. "העולם מעריך את מערכת הביטחון" שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בירך על הנתונים ומסר: "עצם העובדה שגם במהלך שנה שלישית של לחימה ישראל ממשיכה לשבור שיאים בייצוא הביטחוני, מהווה הוכחה להערכה הרבה לה זוכה מערכת הביטחון בעולם". לדבריו, ההישג נשען על היכולות המוכחות של צה"ל בזירות השונות – בעזה, בלבנון, באיראן ובתימן. זה מי שמונה לראש המלמ"ב החדש; "נמשיך לשמור על סודות המדינה" דניאל הרץ | 01.06.26 הנשק שיחליף פצצות של 13 טון: מהפכת גלי ההלם דוד הכהן וב. ניסני | 01.06.26 כ"ץ הדגיש כי הייצוא הביטחוני משמש כ"תמונת המראה של העוצמה הישראלית, של התחכום ושל היצירתיות", תוך שהוא מבהיר כי המחויבות הראשונה נותרת אספקת מענה מיטבי לצרכי צה"ל בחזית. השר ציין כי התעשיות הביטחוניות פעלו במתכונת חירום מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', כשבמקביל למענה הדחוף לצה"ל נמשך ייצור אינטנסיבי עבור לקוחות בינלאומיים.

טילי ברק ( צילום: אתר התעשייה האווירית של ישראל )

שותפויות אסטרטגיות ועצמאות בחימוש

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, סיכם את הנתונים והתווה את האסטרטגיה לעתיד: "תקציב בניין הכוח שלנו נשען במידה רבה על שותפויות אלו". ברעם ציין כי המטרה הבאה היא קידום השקעות במחקר ופיתוח והרחבת קווי הייצור בתעשיות הביטחוניות.

צעד זה מוגדר כ"הכרחי להבטחת עצמאות בחימושים ומיירטים קריטיים" ולהמשך העליונות הטכנולוגית של ישראל. על פי הנתונים, מערכות ההגנה האווירית מהוות 48% מהעסקאות – עלייה חדה לעומת 36% אשתקד. גם תחום הלוויינות והחלל רשם קפיצה מרשימה, מ-2% מהעסקאות ב-2023 ל-8% בשנת 2024.

עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית - צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית | צילום: צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:39

אירופה הופכת לשוק המרכזי

הניתוח הגיאוגרפי מצביע על שינוי מגמה משמעותי: 54% מהעסקאות נחתמו מול מדינות אירופה – עלייה חדה לעומת 35% בלבד בשנת 2023. בכך הופכת אירופה לשוק המרכזי של התעשיות הביטחוניות הישראליות, כאשר יותר ממחציתן (56.8%) הן "מגא-עסקאות" בשווי של למעלה מ-100 מיליון דולר כל אחת.

כידוע, ההישגים המבצעיים והניסיון בשטח יצרו ביקוש גובר לטכנולוגיה הישראלית. מאחורי הנתונים עומדים מאות חוזים עם מדינות ברחבי העולם, המשקפים את האמון הבינלאומי ביכולות הישראליות. הנתונים מצביעים על כך שישראל ממשיכה לשבור שיאים בייצוא הביטחוני בפעם הרביעית ברציפות, למרות שנת המלחמה.