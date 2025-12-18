כיכר השבת
סבב שישי של אש

קוצרים את הטרור בצפון הרצועה: אלפי תשתיות הושמדו ב"קו הצהוב"

לוחמי חטיבת המילואים "כרמלי" (2) השלימו סבב לחימה שישי ואינטנסיבי בצפון רצועת עזה. תחת אוגדה 252, חיסלו הכוחות עשרות מחבלים והשמידו מאות תשתיות טרור ומתחמי תת-קרקע. כוחות חטיבת "ירושלים" (16) נכנסו למרחב כדי להמשיך באחיזה המבצעית בקו (צבא)

פילות חטיבת כרמלי (צילום: דובר צה"ל)

במרחב המכונה "הקו הצהוב" בצפון רצועת עזה, חטיבת המילואים "כרמלי" (2) חתמה אמש פרק נוסף בלחימה העיקשת נגד ארגון ה חמאס. בסיומו של סבב לחימה שישי מאז פרוץ המערכה, יצאו לוחמי החטיבה מהשטח לאחר רצף של הצלחות מבצעיות ופגיעה קשה ביכולות האויב במרחב.

במהלך הפעילות תחת פיקוד אוגדה 252, ניהלו כוחות החטיבה קרבות פנים אל פנים וחיסלו עשרות מחבלים. המבצע התמקד בטיהור תשתיות הטרור המרכזיות שנותרו בצפון הרצועה, תוך חשיפת מחסני אמצעי לחימה ואיתור מטעני קלע, מרגמות, פגזים ומשגרי רקטות שהיו מוכנים לשיגור לעבר יישובי ישראל.

כרמלי בפעולה (צילום: דובר צה"ל)
הלוחמים לא הסתפקו רק בפגיעה בכוח האדם של חמאס, אלא פירקו באופן שיטתי את "מערך התשתית" של הארגון. מאות מבנים צבאיים, פירים אסטרטגיים ומנהרות טרור הושמדו כליל, מה שמקשה על חמאס לנסות ולשקם את אחיזתו באזור. התיעוד מהשטח מראה את חומרת ההרס שנגרם ליכולות התת-קרקעיות של המחבלים, ששימשו אותם למסתור ומעבר חשאי בין הגזרות.

עם יציאת כוחות כרמלי, נכנסו למרחב לוחמי חטיבת "ירושלים" (16), שימשיכו להחזיק בקו ולמנוע כל ניסיון של מחבלי חמאס לחזור ולפעול בצפון הרצועה. בחטיבת כרמלי מסכמים את הסבב בתחושת סיפוק מבצעי, תוך דגש על העובדה שהמרחב כעת נקי משמעותית מאיומים שהיו קיימים בו רק לפני שבועות בודדים.

