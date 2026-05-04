שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים היום (שני) פגישת סיכום מיוחדת עם מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, לקראת סיום תפקידו. במהלך הפגישה הוצגו הישגי חיל האוויר בתקופת כהונתו של האלוף בר, ובמרכזם פעילות מבצעית רחבת היקף בזירות השונות.

"זכית לשרת בתקופה הכי מאתגרת והכי מורכבת מבין כל מפקדי החיל לדורותיהם", אמר שר הביטחון לאלוף בר. "הצלחת להוביל את החיל להישגים כבירים שנחקקו בדפי ההיסטוריה של המדינה - שעוד ידובר בהם רבות בעתיד".

הישגים דרמטיים בכל הזירות

בפגישה הוצגו ההישגים המבצעיים המרכזיים של חיל האוויר תחת פיקודו של האלוף בר. בראש ובראשונה עמדו מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" באיראן, שהוכיחו את יכולתו של חיל האוויר לפעול בעומק שטח האויב ולהשיג תוצאות מבצעיות משמעותיות.

לצד זאת, הוצגה שורת מבצעים נוספים בתימן, בסוריה, ברצועת עזה, בלבנון ובזירות נוספות. על פי הנמסר, חיל האוויר הוכיח פעם אחר פעם את יכולתו לפעול בכל זמן ובכל מקום, תוך שמירה על עליונות אווירית מוחלטת.

הכישלון והתייצבות מחדש

שר הביטחון לא התחמק מהכישלון הקשה של 7 באוקטובר. "כישלון חיל האוויר בהגנה על מדינת ישראל ב-7 באוקטובר ילווה את מערכת הביטחון וחיל האוויר עוד שנים רבות", הדגיש כ"ץ בפגישה.

עם זאת, ציין השר כי תחת פיקודו של האלוף בר ידע חיל האוויר להתייצב מחדש ולהוביל מהלכים מבצעיים מורכבים ועוצמתיים. "הובלת מהלכים שהביאו להישגים היסטוריים בכל הזירות", אמר כ"ץ.

"נגעת בשמי הכוכבים"

בסיום הפגישה, הודה שר הביטחון לאלוף בר על תרומתו רבת השנים לביטחון המדינה. "נגעת בשמי הכוכבים והבאת ביטחון למדינת ישראל", אמר כ"ץ. "תודה לך על עשרות שנות שירות למען המדינה ועל התרומה העצומה שלך ושל חבריך בחיל האוויר בשנים האחרונות לחוסנה וביטחונה של מדינת ישראל".

יצוין כי בימים הקרובים צפוי להתמנות מפקד חיל האוויר החדש, שיוביל את החיל בהמשך המערכה הביטחונית המורכבת מול איראן וארגוני הטרור באזור. "בהצלחה רבה בהמשך הדרך", סיים שר הביטחון את דבריו לאלוף בר.