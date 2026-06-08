שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר היום (שני) את המשוואה האסטרטגית החדשה שקבעה ישראל בזירה הצפונית: "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון". על פי ההודעה, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה מיידית ברובע הדאחייה שבביירות, מעוזו של ארגון הטרור חיזבאללה.

"כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדאחייה", מסר השר כ"ץ בהודעה רשמית. "צה"ל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה". המשוואה החדשה נועדה ליצור הרדעה ברורה כלפי חיזבאללה ולהגן על תושבי הצפון.

דחייה נחרצת של איומי איראן

במקביל להודעה על המשוואה החדשה, דחה שר הביטחון על הסף את איומי איראן. "אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן", הבהיר כ"ץ. "כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל - ייענה בעוצמה רבה כפי שקרה אתמול".

ההודעה מגיעה על רקע איומים חריפים מאיראן בעקבות התקיפה הישראלית בדאחייה. מפקדת החירום האיראנית "ח'אתם אל-אנביאא" הזהירה כי "כל הרחבה תיתקל במכות מוחצות", אך ישראל בחרה להתעלם מהאיומים ולהמשיך בקו הפעולה שהותווה.

המשוואה בפעולה: 600 אלף תושבים התפנו

המשוואה החדשה כבר הניבה תוצאות מיידיות בשטח. לפי הנמסר, כ-600 אלף תושבים מתוך 950 אלף שהתגוררו ברובע הדאחייה התפנו מהאזור בעקבות הודעות הפינוי של צה"ל. התפנות המונית זו יצרה לחץ כבד על חיזבאללה ועל ממשלת לבנון.

ארצות הברית תיקפה את העיקרון והודיעה עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים הנוגעים בדבר. "המבחן למדיניות ההגנה על הישובים יהיה פשוט ויתברר בימים הקרובים", הבהיר שר הביטחון. "אם ייפסק הירי על היישובים, או אם יהיה ירי על היישובים - נתקוף בדאחייה".

פעילות צה"ל בדרום לבנון נמשכת

למרות המשוואה החדשה, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון. דובר צה"ל בשפה הערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הוציא הודעות פינוי לתושבי אזורים נוספים בדרום לבנון, כולל הדאחייה עצמה. "פעילות הטרור של חיזבאללה מחייבת את צה"ל לפעול כנגדו בעוצמה", מסר אדרעי.

בהודעה שפרסם, הזהיר אדרעי את התושבים: "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו. ראו הוזהרתם". ההודעות כללו רשימה ארוכה של יישובים בדרום לבנון שעל תושביהם להתפנות מיידית.

חיזבאללה מאיים בהרחבת האש

בתגובה למשוואה החדשה, חיזבאללה מאיים בהרחבת האש לעבר חיפה ותל אביב. סגן ראש המועצה המדינית של חיזבאללה, מחמוד קמאטי, הבהיר כי "המשוואה תהפוך לדאחיה וביירות כנגד חיפה ותל אביב" אם ישראל תחדש את התקיפות בביירות.

קמאטי דחה בתוקף את מה שכינה "משוואה כושלת" לפיה ייפסק הירי לעבר צפון ישראל בתמורה לכך שהדאחייה לא תותקף. "לא ייתכן שיופסק הירי לעבר הצפון בתמורה לכך שהדאחייה לא תותקף", הצהיר. "מלכתחילה המערכה בעיצומה, והאופק פתוח".

הלחץ האמריקאי והמשא ומתן

על רקע ההסלמה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגביר את הלחץ על הצדדים להגיע להפסקת אש. בשיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפציר הנשיא האמריקאי בישראל לגלות איפוק. עם זאת, ישראל מבהירה כי תמשיך לפעול נגד חיזבאללה בהתאם למשוואה החדשה.

בישראל מעריכים כי הקרב הגדול כעת יהיה לנתק את הגזרות בין המשא ומתן של איראן מול וושינגטון ובין המתרחש מול חיזבאללה בלבנון. גורמים בכירים מדגישים כי ישראל לא תאפשר לאיראן לקשור בין הזירות ולהשתמש בלבנון כמנוף במשא ומתן.