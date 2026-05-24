בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי וימ"ר דרום של משטרת ישראל נחשפה תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה וסמים מגבולות מצרים וירדן. שישה אזרחי ישראל, תושבי הנגב, נעצרו בחשד למעורבות בפעילות ההברחה הענפה.

על פי ממצאי החקירה, במהלך השנים 2024-2026 היו חברי התשתית מעורבים בעשרות הברחות של אמצעי לחימה וסמים באמצעות רחפנים וכלי רכב. במסגרת פעילותם הוברחו לשטחי מדינת ישראל עשרות אקדחים, עשרות כלי נשק מסוג M16, שלושה מקלעים, אלפי כדורי תחמושת מסוגים שונים וכמויות גדולות של סם מסוכן מסוג חשיש.

יצוין כי חלק מההברחות סוכלו על ידי כוחות הביטחון בזמן אמת, אך חלק ניכר מהנשק הצליח לחדור לתחומי הארץ. הפעילות המבצעית המשולבת של שב"כ והמשטרה הצליחה בסופו של דבר לעצור את פעילות התשתית ולמנוע נזק נוסף.

עוד עלה מהחקירה כי הנאשמים לא הסתפקו בהברחות בלבד - הם רכשו, החזיקו וסחרו בעשרות כלי נשק ואמצעי לחימה נוספים, כחלק ממעורבותם העמוקה בתשתית ההברחות. מדובר בפעילות שיטתית ומאורגנת שנמשכה לאורך תקופה ממושכת.

בתום חקירתם המעמיקה בשב"כ ובמשטרת ישראל, הגישה פרקליטות מחוז דרום כתבי אישום חמורים נגד הנאשמים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. כתבי האישום כוללים עבירות חמורות של הברחת אמצעי לחימה, סחר בנשק והחזקת סמים מסוכנים.

"פגיעה בביטחון המדינה"

בהודעה המשותפת של דוברות שב"כ ודוברות המשטרה צוין כי "מדובר בסיכול משמעותי של תשתית אשר פעילותה פגעה בביטחון המדינה". ממצאי החקירה מצביעים על הקשר ההדוק והמסוכן שבין הברחות אמצעי לחימה בגבולות לבין פעילות טרור העלולה לפגוע באזרחי מדינת ישראל.

הסיכול המשמעותי מגיע על רקע דיווחים מטרידים בחודשים האחרונים על אוטוסטרדת הברחות שנפתחה בגבול מצרים, שהפכה למכת מדינה עם עשרות הברחות של סמים ואמצעי לחימה בשבוע. כוחות הביטחון נאלצים להתמודד עם אתגר מורכב של מבריחים המפעילים רחפנים ומשתמשים בשיטות מתוחכמות להעברת הסחורה הבלתי חוקית.

במקביל, גם בגבול המזרחי עם ירדן נרשמים ניסיונות הברחה תכופים, כאשר כוחות צה"ל והמשטרה פרוסים במוכנות גבוהה לסיכול הניסיונות. רק בשבועות האחרונים סוכלו מספר ניסיונות הברחה משמעותיים באזור.

משטרת ישראל ושב"כ הדגישו כי הם רואים בחומרה רבה כל מעורבות או סיוע של אזרחים ישראלים לפעילות טרור ולהברחות אמצעי לחימה. "נמשיך לפעול בנחישות לסיכול פעילות זו ולמיצוי הדין עם המעורבים", נמסר מגופי הביטחון.