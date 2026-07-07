מול המצלמות: ראש השב"כ דוד זיני הסביר באירוע שבו השתתף הערב (שלישי) את הסיבה לפיה הוא הרגיש כשיר יותר לתפקיד מאחרים: "כששאל אותי ראש הממשלה אם אני מוכן להיות ראש השב"כ - אמרתי לו, 'אני יכול לקחת את המשימה'". כל על פי הקלטות שנחשפו הערב (שלישי) ב-i24NEWS.

לדבריו, "הסיבה שהסכמתי היא שבנושא הזה הרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה איזו דעה. אם ייבחרו אחרים".

זיני אמר עוד על עצמו: "יש לי מנוע פנימי, יש לי תפיסות עולם, אני לא מריונטה שזזה ברוח, יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה, זו אחריות שלי, זה תפקידי".

במהלך ההקלטות נשמע זיני מותח ביקורת על מערכת המשפט. לדבריו, הדרג הנבחר לא באמת מחליט. זיני אמר: "אני יושב בקבינט, זה נס, הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שלו כי אנשים התבלבלו מה תפקידם, שרים מנחים X ויקח שמונה חודשים עד שיתממש".

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הוא כינה זאת: "עבד כי ימלוך". לדבריו, "זו גם רעה חולה שצריך לטפל בה. הרבה אנשים מדברים בסיסמאות על דמוקרטיה, אבל לחיות את זה ביום-יום זה לא פשוט".

זיני התייחס גם לאירועים במערכת המשפט ולהתנהלות עורכי הדין, ואמר: "תראו כמה עורכי דין יש לנו, שעסוקים ב... הם כאן יוצאים מפלצות שפוגעות בזכויות האדם, בזכויות הפרט, בצמיחה, בכלכלה, בשגשוג, בביטחון הלאומי, בכל כיוון שאתם רוצים.

"משתמשים פעמים רבות בזכויות האדם, בזכויות הפרט, קשקוש בלבוש. פוגעים ורומסים בשם כל הפרוצדורות והנהלים. הרבה פעמים, לא אנשים רעים. נא לחתום על השכל הישר לפני כל דבר. עם כל הכבוד לחשיבות עורכי הדין והמשפטנים, הם כלי עזר".

הוא אמר כי חלק מהכשלים לפני טבח 7 באוקטובר קשורים לכך: "בלבלנו בין מהות לפרט טכני. למי שמבין את המהות ומאמין בה, הפרטים הקטנים חשובים לו יותר. ומי שהפרטים הקטנים לא חשובים לו, כנראה שגם הדברים הגדולים לא חשובים לו באמת".

מי שמיהר להגיב לדברים הוא יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן שהתייחס להקלטות שנחשפו, וכתב בחשבונו ברשת X כי "הווידוי המוקלט של זיני חושף את אחת האמירות המסוכנות ביותר שנשמעו אי-פעם ממי שעמד בראש מערכת ביטחונית בישראל. ראש שב״כ אמור להיות נאמן אך ורק למדינת ישראל, לביטחונה ולחוק. נקודה. מי שנכנס לתפקיד עם אג׳נדה פוליטית ומצהיר שתפקידו לשרת את השלטון ולא את המדינה, הוא סכנה לביטחון המדינה".

הוא הוסיף כי "אנחנו בפתח מערכת בחירות. שירות ביטחון שמובל מתוך נאמנות לדרג הפוליטי ולא לחוק עלול להפוך מכלי שמגן על הדמוקרטיה לכלי שמשרת ממשלה שרוצה להיאחז בכוח בשלטון". לדבריו, "זה לא רק איום על טוהר הבחירות ועל אמון הציבור במוסדות המדינה - זה איום ביטחוני ממשי שעלול לפגוע ביציבות המדינה וביכולתה להתמודד עם איומים מבית ומחוץ.

"אני רוצה להיות ברור: כל מי שיתבלבל בין נאמנות למדינה לבין נאמנות לפוליטיקאים - לא יישאר אפילו יום אחד בתפקיד", סיכם. "שירותי הביטחון יחזרו לשרת את מדינת ישראל, ולא את מי שיושב במקרה בלשכת ראש הממשלה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הגיב לדברים וכתב: "סוף סוף ראש ארגון בטחוני בכיר, אומר את הדבר הבסיסי במדינה דמוקרטית, שהפך לחריג באדיבות טירוף בג״צ והיועמ״שית: ״אני כפוף לדרג הנבחר״. כעת תראו את מטורללי השמאל וכת חנפי החונטה המשפטית תוקפים אותו בחמת זעם". את דבריו סיים בקריאה לזיני: "אל תירא דוד, אל תירא".