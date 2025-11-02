האלופה יפעת תומר-ירושלמי, שסיימה את כהונתה כפרקליטה הצבאית הראשית (פצ"רית) לאחר כ-29 שנות שירות, צפויה לזכות בחבילת תגמול כספית משמעותית עם פרישתה מצה"ל. התגמול מורכב ממענק פרישה חד-פעמי ומתשלום פנסיה חודשי קבוע.

כזכור - האלופה תומר-ירושלמי, שהייתה האישה השנייה בתולדות צה"ל בדרגת אלוף, התפטרה מתפקידה ב-31 באוקטובר 2025. ההתפטרות הגיעה בעקבות חקירה פלילית שנפתחה בעניין הדלפת סרטון מחקירת פרשת שדה תימן. תומר-ירושלמי הודתה כי אישרה להדליף את הסרטון, וטענה כי המטרה הייתה "להדוף תעמולה שקרית"

כפי שפורסם ב-i24NEWS על פי משוואת צה"ל, המענק מחושב על ידי לקיחת 2.33% משכרה האחרון והכפלתו במספר חודשי השירות שצברה מאז גיוסה. סכום מענק הפרישה החד-פעמי הצפוי להיכנס לחשבונה של תומר-ירושלמי נאמד בכ-550 אלף שקל.

בנוסף למענק הנדיב, ובאם לא יוחלט אחרת, האלופה תתחיל לקבל פנסיה תקציבית חודשית. סכום הפנסיה מוערך בכ-42 אלף שקלים בחודש. סכום זה תואם את הנתונים המדווחים עבור אלוף בדימוס, על פי הדו"ח האחרון של הממונה על השכר בצה"ל משנת 2022. חבילת תגמול זו, הכוללת את המענק של כ-550 אלף שקל ואת הפנסיה החודשית של כ-42 אלף שקל, משקפת את זכויותיה הכלכליות של קצינה בכירה בדרגה זו ששירתה קרוב לשלושה עשורים.