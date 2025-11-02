כיכר השבת
אחרי 30 שנה

פרשיית שדה תימן - זה הסכום הענק שהפצ"רית הצבאית תקבל עם פרישתה

יפעת תומר-ירושלמי, הפצ"רית לשעבר והאישה השנייה בדרגת אלוף, מסיימת את שירותה בצה"ל עם חבילת תגמול משמעותית ומענק פנסיה חודשי (חדשות צבא)

הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי (צילום: פלאש 90)

האלופה יפעת תומר-ירושלמי, שסיימה את כהונתה כפרקליטה הצבאית הראשית (פצ"רית) לאחר כ-29 שנות שירות, צפויה לזכות בחבילת תגמול כספית משמעותית עם פרישתה מ. התגמול מורכב ממענק פרישה חד-פעמי ומתשלום פנסיה חודשי קבוע.

כזכור - האלופה תומר-ירושלמי, שהייתה האישה השנייה בתולדות צה"ל בדרגת אלוף, התפטרה מתפקידה ב-31 באוקטובר 2025. ההתפטרות הגיעה בעקבות חקירה פלילית שנפתחה בעניין הדלפת סרטון מחקירת פרשת שדה תימן. תומר-ירושלמי הודתה כי אישרה להדליף את הסרטון, וטענה כי המטרה הייתה "להדוף תעמולה שקרית"

כפי שפורסם ב-i24NEWS על פי משוואת צה"ל, המענק מחושב על ידי לקיחת 2.33% משכרה האחרון והכפלתו במספר חודשי השירות שצברה מאז גיוסה. סכום מענק הפרישה החד-פעמי הצפוי להיכנס לחשבונה של תומר-ירושלמי נאמד בכ-550 אלף שקל.

בנוסף למענק הנדיב, ובאם לא יוחלט אחרת, האלופה תתחיל לקבל פנסיה תקציבית חודשית. סכום הפנסיה מוערך בכ-42 אלף שקלים בחודש. סכום זה תואם את הנתונים המדווחים עבור אלוף בדימוס, על פי הדו"ח האחרון של הממונה על השכר בצה"ל משנת 2022. חבילת תגמול זו, הכוללת את המענק של כ-550 אלף שקל ואת הפנסיה החודשית של כ-42 אלף שקל, משקפת את זכויותיה הכלכליות של קצינה בכירה בדרגה זו ששירתה קרוב לשלושה עשורים.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אם שאלתם איפה הכסף?? שם הכסף !!! מי מפרנס את מי??? ולך תסביר את זה לאדם החלול...
איש
במדינה מתוקנת היו מורידים לה את כל הדרגות ושולחים אותה בלי כלום! זו בגידה ואייך נדע אם זו הפעם הראשונה בכלל או הפעם הראשונה שנתפסה עצוב על זה נאמר מהריסייך ומחריבייך ממך יצאו
אני

