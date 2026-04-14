נלחמים בחיזבאללה

תיעוד ממצלמת גוף של חייל: כך נראה איתור אמצעי לחימה בבית אזרחי בלבנון

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות קרקעית בדרום לבנון • בבית אזרחי אותרו נשקים, מחסניות ווסטים צבאיים | התיעוד המלא (צבא וביטחון)

נכנסים לבית מחבל (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל פרסם היום (שלישי) תיעוד ממצלמת גוף של לוחם מאיתור אמצעי לחימה בבית אזרחי בדרום לבנון. כוחות צוות הקרב החטיבתי הנח"ל בפיקוד אוגדה 162 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת במרחב, תוך חשיפה והשמדה של תשתיות טרור של ארגון .

על פי הנמסר, במהלך הפעילות הכוחות בשיתוף עם חיל האוויר השמידו עשרות תשתיות של ארגון הטרור, ביניהן עמדות נגד טנקים, עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה שהיו מיועדים לפגיעה בכוחות צה"ל ובישובי הצפון.

מצבור נשק בבית אזרחי

במהלך סריקות שביצעו הכוחות במרחב, אותרו בבית אזרחי מספר אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה. בין הממצאים: נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', מחסניות תחמושת ווסטים צבאיים. התיעוד ממצלמת הגוף של הלוחם מתעד את רגעי האיתור והחשיפה של אמצעי הלחימה שהוסתרו במבנה האזרחי.

כידוע, זו אינה הפעם הראשונה שכוחות צה"ל מאתרים אמצעי לחימה בבתים אזרחיים בדרום . כפי שדיווחנו, כוחות אוגדה 162 איתרו בשבועות האחרונים תשתיות תת-קרקעיות נרחבות עם מטענים ורקטות, וחיסלו עשרות מחבלים במהלך הפעילות המבצעית.

תיעוד של תקיפת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)

פעילות מבצעית נרחבת

הפעילות הנוכחית של כוחות הנח"ל מהווה חלק ממאמץ רחב יותר של צה"ל להסרת האיום מעל ישובי הצפון. במקביל לפעילות הקרקעית, חיל האוויר ממשיך בתקיפות נרחבות של מטרות חיזבאללה. על פי הנתונים שפורסמו, ביממה האחרונה בלבד תקף חיל האוויר כ-150 מטרות של ארגון הטרור, כולל משגרי רקטות, רחפנים ומפקדות.

גורם בכיר באמ"ן העריך כי המהלומה שספגה חיזבאללה בשבועות האחרונים היא חסרת תקדים. "בתוך דקה אחת פגענו בעשרות מפקדות וחיסלנו מאות מחבלים", נמסר מהגורם. "חיסולם של המפקדים הביא לפגיעה אסטרטגית ורוחבית שהשפיעה על כל מימדי היכולות של הארגון".

צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בהתאם להסכם הפסקת האש להסרת כל איום מידי ושמירה על בטחון תושבי הנגב המערבי". הפעילות המבצעית כוללת גם מבצעים הנדסיים לאיתור תוואים תת-קרקעיים והשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע.

יצוין כי בימים האחרונים נמשכת הפעילות האינטנסיבית של כוחות צה"ל בדרום לבנון, תוך תיאום הדוק בין הכוחות הקרקעיים לחיל האוויר. הפעילות מאפשרת זיהוי מדויק של איומים וסיכולם בזמן אמת, תוך פגיעה משמעותית ביכולות ארגון הטרור חיזבאללה.

