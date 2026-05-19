תיעוד דרמטי וחדש נחשף הלילה (בין שני לשלישי) מרגעי ההשתלטות של לוחמי שייטת 13 על סירת 'מונקי' במסגרת המבצע הימי נגד משט 'סומוד העולמי' שיצא מטורקיה.

כוחות שייטת 13 החלו אתמול במבצע להשתלטות על משט 'סומוד העולמי', הכולל כ-30 כלי שיט ועליהם כ-500 פעילים אנטי-ישראלים. המשט, שיצא ביום חמישי האחרון מעיר החוף מרמריס שבטורקיה, נעצר באזור קפריסין - מאות קילומטרים מחופי ישראל. בדומה למשט הקודם שיצא מברצלונה, גם הפעם הכוחות פעלו לעצירת המשט במרחק רב מחופי המדינה. פעילי המשט העבירו בשידור ישיר דרך רשתות חברתיות את המתרחש על חלק מכלי השיט, כאשר בתיעודים שפורסמו נראו פעילים זורקים טלפונים ניידים לים, וחיילי צה"ל עולים בנשקים שלופים על הסירות ומשתלטים עליהם ללא עימותים משמעותיים. כזכור, ראש הממשלה הגיע אתמול לבור הפיקוד של חיל הים בקריה בתל אביב, יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. במהלך הביקור קיבל נתניהו סקירה מפורטת מפי מפקד חיל הים, אלוף אייל הראל, וצפה בזמן אמת בהשתלטות כוחות השייטת על כלי השיט שיצאו מנמלי טורקיה במטרה לפרוץ את הסגר הימי על חופי עזה.

נתניהו בבור חיל הים היום | צילום: צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ

בעת ששהה בבור הפיקוד, עלה ראש הממשלה בקשר ישיר עם מפקד שייטת 13 והעביר באמצעותו שבחים ללוחמים המשתתפים במבצע בלב ים. "תעבירו בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה", מסר נתניהו.

ראש הממשלה המשיך והבהיר את המשמעות המבצעית של הפעילות: "בעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו ולכן ברכות מכל הלב".

חיל הים משתלטים על המשט ( צילום: מתוך השידור החי )

דוברת המשט טענה בריאיון לערוץ 'אל-ערבי' הקטארי שאבד הקשר עם רוב כלי השיט שנעצרו. לטענתה, ישראל תתבע על הפרת 'חוק הים' ועל פיראטיות נגד ספינות המשט. משרד החוץ הישראלי הגיב לפני ההשתלטות: "שוב, פרובוקציה לשם פרובוקציה. ישראל קוראת לכל המשתתפים בפרובוקציה לשנות כיוון ולחזור לאחור באופן מיידי".

נתניהו סיים את דבריו בקשר עם מפקד השייטת במסר אישי: "תמשיכו עד הסוף. המים נראים פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות אתכם". לאחר שייעצרו, הפעילים יועברו לספינה שיש בה 'כלא צף', ומשם ייקחו אותם לנמל אשדוד. יצוין כי כוחות השייטת לא סיימו אתמול את ההשתלטות על כל הספינות, והפעילות נמשכת.