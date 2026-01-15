כיכר השבת
סיכול בלב שכם: המחבל נעצר עם האקדח שיועד לפיגוע הבא

לוחמי הנח"ל פשטו על העיר ועצרו "סוחר אמל"ח" שתכנן להפיץ נשק למחבלים בגזרה. במהלך המבצע נתפסו אקדח ותחמושת. בצה"ל מבהירים: "נמשיך לפעול ביזום כדי לגדוע את צינור האספקה של הטרור" (צבא וביטחון)

הנשק שנתפס אצל המחבל (צילום: דובר צה"ל)

תחת מעטה חשיכה, פשטו הלילה לוחמי גדוד 50 של הנח"ל על מעוז ה בשכם. היעד: מחבל מסוכן שתכנן להציף את השטח באמצעי לחימה. במבצע ממוקד ומהיר, הכוחות שמו את ידם על המבוקש וחשפו מצבור שכלל אקדח, מחסניות וציוד לחימה נוסף. במערכת הביטחון מעריכים: מעצר "סוחר האמל"ח" סיכל העברת נשק שהיה אמור לשמש לפיגועים נגד ישראלים בטווח הזמן המיידי.

